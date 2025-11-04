Вторник, 4 Ноября 2025 13:25

АрмИнфо. Пока армянские власти говорят о мире с Азербайджаном, президент Ильхам Алиев представляет новые территориальные претензии в отношении Армении. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян в ответ на заявления представителей правящей партии "Гражданский договор" о том, что якобы мир между Ереваном и Баку уже стал реальностью.

В связи с этим депутат обратил внимание, что после парафирования 8 августа в Вашингтоне мирного соглашения, Азербайджан так и не признал территорию Армении с четкими границами, продолжая озвучивать новые требования. Кроме того, как заметил Сагателян, в то время как Армения отказалась от права на возвращение армян Арцаха, Баку продолжает заявлять о праве на переселение азербайджанцев в Армению. "Между тем, армянские власти не только не реагируют, но и своими действиями фактически укрепляют позиции Алиева, называя тех, кто озвучивает правду обществу, "реваншистами", заявляя, что под контролем Армении находятся азербайджанские территории, активизируя процесс внесения поправок в Конституцию, сокращая финансирование вооруженных сил и срок военной службы", - заметил депутат.

Таким образом, по словам оппозиционера, заявление Алиева стало самым убедительным доказательством правдивости предупреждений оппозиции. "Пашиняну и Алиеву потребовалось короткое время, чтобы собственными руками сдуть тот большой пузырь, который они вместе надували в течение нескольких месяцев, дабы убедить народ в том, что наступил мир", - подчеркнул депутат.

В связи с вышесказанным, Сагателян призвал все государства, приветствовавшие парафирование мирного соглашения в Вашингтоне, немедленно и публично осудить озвученные Ильхамом Алиевым территориальные претензии к Армении. "В противном случае ваши приветствия станут актом приветствия не мира, а подготовки к новой агрессии против Армении. Мир возможен только тогда, когда есть достойное государство, которое не боится защищать свою землю и своих граждан", - резюмировал оппозиционер.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.

Однако, 3 ноября президент Ильхам Алиев заявил, что возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство". При этом, Алиев ни слова не сказал о такой же возможности возвращения армян в Азербайджан. Более того, Алиев, в очередной раз заявил о принадлежности суверенных и исторических территорий Армении Азербайджану. С его слов, нет озера Севан, есть "озеро Гейчей".