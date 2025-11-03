Понедельник, 3 Ноября 2025 15:20

АрмИнфо. Власти Армении планируют пойти на снижение тарифа на электроэнергию в конце этого года или в начале следующего. Но сделают это от своего имени, приписав процесс себе, для получения политических дивидендов. Мнением поделился бывший руководитель компании <Электрические сети Армении> (ЭСА) Давид Казинян 3 ноября на пресс-конференции.

Бывший руководитель компании ЭСА напомнил, что первая заявка на снижение тарифа была направлена в Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) еще 6 июня, учитывая, что в энергосистеме образовался положительный баланс в 3,6 млрд драмов ввиду того, что в систему в большем объеме, чем предполагалось, поступала сравнительно дешевая электроэнергия. В ответе КРОУ, полученном 13 июня говорилось, что тариф будет пересмотрен лишь к концу.

Однако после соответствующего заявления <Ташир капитал> один из руководителей КРОУ с эфира ОТВ поделился <очевидно ложной информацией> о том, что, компания, якобы, с одной с одной стороны, обратилась с заявкой о снижении тарифа, с другой - повышения в виду предложенных инвестиций в 12 млрд драмов, продолжил Казинян. Для опровержения данного тезиса экс-глава ЭСА ранее поделился в сети аудиозаписью с заседания КРОУ, причем полученной законным путем. <На этом заседании <Ташир групп> просила разрешения в текущем году на 12 млрд драмов увеличить инвестиции в строительство линий, ремонт кабелей. При этом возмещение расходов предполагалось отсрочить на 30 лет, а если нет - компания была готова сделать инвестиции за счет своей прибыли>, - сказал он.

Еще одной <ложью> Казинян назвал заявление Регулятора о том, что заявка <Ташир> предполагала снижение всего на 0,2 драма за киловатт-час. <Это очередная ложь по той простой причине, что профицит в 3,6 млрд драмов образовался в результате не полных 6 месяцев, то есть они взяли генерацию за весь год и поделили на прибыль, полученную за полгода. Однако даже в этом случае вышло бы больше 1 драма, но с учетом того, что в 2025 году, по состоянию на данный момент расход электроэнергии населением составил 1,6 млрд кВт.ч, то указанные 3,6 млрд драмов увеличились до 7,2 млрд драмов. То есть, эти 7,2 млрд драмов, поделив на 1,6 млрд кВт.ч., мы бы вышли на показатель, в пределах которого можно снизить тариф для населения>, - пояснил Казинян.

И, поскольку, как уверен Давид Казинян, КРОУ Армении в настоящее время полностью лишена независимости и действует под диктовку властей, то и на снижение тарифа Регулятор пойдет только тогда, когда будет соответствующее указание <сверху>. Власти Армении сделают это таким образом, чтоб не упоминать имя <Ташир капитал> или Самвела Карапетяна, а <приписав себе и своей хороше работе>. Но план провалился, поскольку <Ташир> опередила эти действия, добавил Казинян. Так, 31 октября заявка собственника ЗАО <Электрические сети Армении>, на снижение тарифа на электроэнергию повторно поступила в КРОУ РА, а гендиректор <Ташир Капитал> Нарек Карапетян сообщил в соцсети, что есть возможность снизить тариф для населения на 3 драма.

Помимо этого, отметил экс-глава ЭСА, за 2023-2025гг. с энергетической системы страны в результате либерализации энергетического рынка Армении (на этом рынке крупные потребители покупают кВт.ч у трейдеров, а ЭСА лишь отвечает за транспортировку) было выведено 30 млрд драмов. Не будь данного фактора, то тариф можно было бы снизить на все 5 драмов за киловатт-час, а для социально необеспеченных сделать электроэнергию почти бесплатной, заверил Давид Казинян.