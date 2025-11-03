Понедельник, 3 Ноября 2025 13:14

АрмИнфо. Трехлетнего Тиграна Ованесова, которого несколько дней разыскивали спасатели и волонтеры, задушил собственный отец. Об этом 3 ноября в комиссиях Национального Собрания РА сообщила министр внутренних дел РА Арпине Саркисян.

По ее словам, в день происшествия мальчик и его старший брат вышли из дома и во дворе столкнулись с отцом, с которым, судя по всему, произошел конфликт. В результате подозреваемый задушил младшего сына. Министр подчеркнула, что пятилетний брат Тиграна имеет проблемы со здоровьем и не может полноценно давать показания. Однако, специалисты зафиксировали его реакции, которые помогли следствию восстановить последовательность событий.

Саркисян подчеркнула также, что отец ранее упоминал о семейных конфликтах.

Следствием установлено, что мужчина, пытаясь скрыть следы преступления, несколько раз перемещал тело ребенка.

Напомним, что тело трехлетнего Тиграна Ованесова из села Цапатах обнаружили 2 ноября около 15:00 в поле, прилегающем к селу. Назначены экспертизы и ведется следствие. Поиски ребенка с участием сил полиции, спасателей и добровольцев велись с 27 октября. Мальчик пропал днем ранее. Следственный комитет возбудил в связи с его исчезновением уголовное дело по статье об убийстве.