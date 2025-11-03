Понедельник, 3 Ноября 2025 10:40

АрмИнфо. Правоохранительные органы Армении хотят арестовать брата и племянника Католикоса всех армян. Об этом со своей страницы в Facebook сообщил адвокат Ара Зограбян.

По его словам, в укрупнённой общине Вагаршапат кандидат от партии "Республика" Арутюн Мкртчян опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что 1 ноября, около 16:10 брат Католикоса Геворг Нерсисян вместе с сыновьями якобы воспрепятствовал предвыборной агитации. Накануне следственный орган принял решение о задержании 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна для передачи их в суд с целью избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. "Нерсисяны обвиняются в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании. На самом деле, в деле нет даже намёка на преступление. Камеры видеонаблюдения лишь подтверждают полную ложь о нападении", - подчеркнул юрист.

По его словам, на самом деле произошло следующее: 1 ноября, около 14:40, Амбарцум стоял перед воротами своего дома, когда к нему подошёл мужчина и предложил принять участие в съезде партии "Республика", который должен был состояться в 16:00. Амбарцум отказался, мужчина попытался его уговорить, они поговорили, затем подошёл отец Амбарцума, Геворг Нерсисян, они втроём поговорили и мирно разошлись. "Всё это было записано на видео. Эта встреча состоялась перед домом Нерсисянов, до предвыборного съезда партии "Республика". Уважаемые следователи, я призываю вас не допустить уничтожения репутации вашей организации. Нельзя доводить людей до задержания с такими ложными обвинениями", - подчеркнул адвокат.