Суббота, 1 Ноября 2025 11:37

АрмИнфо. Приказом министра внутренних дел Армении Арпине Саркисян Айк Бабаян назначен командующим полицейской гвардией МВД республики, которая начинает свою деятельность сегодня, 1 ноября в рамках широкомасштабных реформ в правоохранительной системе. Об этом сообщили в пресс- службе МВД.

Напомним, что полицейская гвардия, одна из четырёх основных новоучрежденных специализированных служб полиции.

Днем ранее Бабаян указам президента Армении был освобожден от должности командующего полицейскими войсками/силами, заместителя полиции Армении.