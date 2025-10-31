Пятница, 31 Октября 2025 16:42

АрмИнфо. Железную дорогу, которая свяжет материковый Азербайджан с Нахиджеваном через Сюникскую область Армении можно восстановить за два года. Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, находящийся в оккупированном Ковсакане вместе с дипломатическим корпусом.

"Протяженность дороги 44 километра. Российские специалисты в сфере железнодорожного строительства прошли этот путь пешком. Восстановить дорогу можно примерно за два года, поскольку тоннели не разрушены, требуется лишь восстановление железнодорожного комплекса", - сказал Евдокимов, передает АПА.

При этом, он отметил, что не столь важно, кем и каким образом будет восстановлена дорога. "Эта дорога не только укрепит отношения между Азербайджаном и Арменией, но и создаст условия для развития экономических связей в регионе. Главное, чтобы восстановление дороги было завершено как можно скорее", - отметил посол России.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.