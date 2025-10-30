Четверг, 30 Октября 2025 13:00

АрмИнфо. Депутаты правящей партии "Гражданский договор" проголосовали против резолюции, требующей реализации права на возвращение насильственно перемещенного населения Арцаха. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

Как пояснил оппозиционер, в ходе сессии Парламентской ассамблеи "Евронест", проходящей в Ереване, он, а также депутаты Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Армения" Анна Григорян, Элинар Варданян, глава парламентской фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян и два депутата-социалиста Европарламента выдвинули предложение о поправке, требующей от Азербайджана обеспечить право арцахцев на безопасное коллективное возвращение на родину в соответствии с международными гарантиями безопасности.

"Однако, депутаты правящей партии проголосовали против этого предложения. Более того, как сообщили наши европейские коллеги из разных фракций, представители "Гражданского договора" также призвали не голосовать за это предложение европейцев, участвующих на сессии", - обратил внимание Хачатрян.

Отметим, что в Ереване с 28 по 30 октября проходит 12-ая пленарная сессия Парламентской ассамблеи "Евронест", а также заседания бюро и комитетов. Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.