Четверг, 30 Октября 2025 12:13

АрмИнфо. Армения создает штат военного атташе при посольстве РА в Кипре. Решение одобрено 30 октября на очередном заседании правительства РА.

Как говорится в пояснении к документу, существующие дружественные и взаимопонимающие отношения между Арменией и Кипром и сотрудничество между двумя странами осуществляются преимущественно в формате двустороннего и многостороннего сотрудничества Армения-Кипр и Армения-Греция-Кипр. Тем не менее, обе страны имеют значительный потенциал и перспективы для дальнейшего развития отношений в оборонной сфере, а также в военно-технической сфере. Таким образом, дружественные и уважительные отношения, сложившиеся между двумя странами, служат прочной основой для расширения армяно-кипрского сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Большой потенциал взаимодействия в военной сфере и большая заинтересованность кипрской стороны в углублении сотрудничества в последнее время обусловливают наличие военного атташе Республики Армения в Республике Кипр.

<Присутствие военного атташе на Кипре будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами, придаст новый импульс реализации совместных мероприятий в оборонной сфере. Наличие военного атташе обеспечит выведение отношений в оборонной сфере на более высокий уровень партнерства.

Должность военного атташе на Кипре будет совмещаться с должностью военного атташе Республики Армения в Греческой Республике.

Министерство обороны Республики Армения в пределах своих полномочий организует сотрудничество Республики Армения с иностранными государствами в военной, военно- политической и военно-технической сферах. Военный атташе, аккредитованный на Кипре, должен будет осуществлять представительскую работу, которая включает в себя установление и углубление официальных связей с военными ведомствами двух стран, развитие отношений в военной сфере, контроль за реализацией программ сотрудничества, а также оказание содействия в организации визитов делегаций министерства и вооруженных сил. Военный атташе, установив официальные отношения с командованием вооруженных сил принимающего государства, по приглашению местного военного ведомства обеспечит официальное представительство армянской стороны на военных парадах, учениях, маневрах, выставках вооружения и военной техники, а также будет посещать военно-учебные заведения, предприятия военно-промышленного комплекса и т. д. По поручению Министерства обороны РА и при посредничестве руководства Министерства иностранных дел военный атташе может осуществлять наблюдательные функции в порядке, установленном нормами международного права>, - говорится в пояснении к документу.