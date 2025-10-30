Четверг, 30 Октября 2025 10:38

АрмИнфо. Армения в числе 165 государств, поддержавших резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с призывом прекратить экономическое, коммерческое и финансовое эмбарго против Кубы

Резолюция призывает отменить санкции против островного государства. Против выступили лишь 7 государств: Венгрия, Израиль, Аргентина, Украина, Парагвай, Северная Македония и США. Еще 12 государств воздержались.

Резолюции с аналогичным содержанием принимаются Генассамблеей ежегодно с 1992 года. Тогда документ поддержали 59 государств, а в 2017 году - уже 191. В прошлом году за резолюцию проголосовали 187 стран, против - две (США и Израиль), воздержалась одна (Молдова).