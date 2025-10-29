Среда, 29 Октября 2025 18:38

АрмИнфо.На проведение в 2026 году парламентских выборов из государственного бюджета Армении будет направлено 4,451 млрд драмов. Об этом 29 октября на заседании комиссий Национального Собрания РА заявил председатель Центральной избирательной комиссии РА Ваагн Овакимян.

По его словам, проектом государственного бюджета на 2026 год Центральной избирательной комиссии предлагается выделить 7 миллиардов 513 миллионов 72 тысячи драмов. Из этих средств 485 миллионов драмов будут направлены на обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии и осуществление услуг по координации, организации, проведению, мониторингу избирательных программ. Проект ассигнований на организацию профессиональной подготовки членов избирательных комиссий составит 58 миллионов 851 тысячу драмов. Ассигнования на организацию выборов в органы местного самоуправления превысят 2 миллиарда 517 миллионов драмов.