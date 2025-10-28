Вторник, 28 Октября 2025 17:21

АрмИнфо. 28 октября продолжилось инсценированное судебное заседание по делу незаконно задержанного в Баку бывшего государственного министра Арцаха Рубена Варданяна. В ходе заседания последнему был предоставлен переводчик, сообщает бакинское агентство АПА.

Председательствующий судья отметил, что на предыдущем судебном заседании Варданян подал ходатайство об отказе от адвоката, выразив недовольство ходом судебного процесса. Согласно решению суда, ходатайство Варданяна об отказе от адвоката Абраама Бермана было удовлетворено, и в Коллегию адвокатов Азербайджана было направлено ходатайство о назначении нового адвоката. Судья отметил, что новым адвокатом Варданяна стал член Коллегии адвокатов Эмиль Бабишов.

Напомним, что Варданян и еще 7 бывших и действующих чиновников Арцаха с конца сентября 2023 года находятся в азербайджанском плену в нарушении всех норм международного права. Международное сообщество игнорирует факт нахождения арцахских чиновников в азербайджанском плену.