Вторник, 28 Октября 2025 11:55

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян посетила Мемориальный комплекс Геноцида армян 1915г. Цицернакаберд с целью ознакомления с ходом и качеством выполняемых работ.

Ответственные представители подрядной организации сообщили министру, что ремонт и укрепление систем водоотвода крыш музейного и административного корпусов близки к завершению, что позволит устранить проблему проникновения дождевых вод. Параллельно, согласно утверждённому графику, продолжаются работы по озеленению и благоустройству прилегающей территории мемориала.

Помимо этого, были представлены выполненные работы по восстановлению стел памятника Геноцида армян.

Жанна Андреасян отметила важность последовательной и ответственной работы специалистов, подчеркнув необходимость строгого соблюдения высоких стандартов качества и сроков выполнения работ.

Отметим, что днями ранее Члены Палаты архитекторов Армении направили открытое письмо в МОНКС, в котором потребовали провести комплексное научное исследование мемориала, в том числе фотометрическое, ультразвуковое, материаловедческое, геологическое, геофизическое и др., а также оценить существующие проекты гидроизоляции и дренажа как неполноценные, с целью незамедлительной разработки новых решений новой профессиональной группой. В заявлении говорится о необходимости заказа нового проекта реставрации мемориала Геноцида армян, включающего решения по восстановлению уже поврежденных трёх стел, а также отдельный проект по сохранению девяти уцелевших исторических стел.

В документе, под которым подписалось 172 архитектора, говорится, что текущие работы осуществляются с ошибочными архитектурно-инженерными проектными решениями, в результате чего нарушается инженерно-структурная устойчивость памятника и утрачиваются авторский облик и выразительность.