Arminfo.info


 Вторник, 28 Октября 2025 10:33
Алина Оганесян

REAnimania выводит армянскую анимацию на международный уровень

REAnimania выводит армянскую анимацию на международный уровень

АрмИнфо.  Международный фестиваль анимационного кино и графического искусства REAnimania (REA) открывает возможности для начинающих талантов анимационного искусства Армении. В ходе церемонии закрытия 17-го REA его основатель и идейный вдохновитель Вреж Касуни сообщил, что созданная в рамках  фестиваля платформа копроизводства CoReAct углубила сотрудничество с Международным фестивалем анимационных фильмов в Анси (ANNECY).

В результате этого сотрудничества лучшие проекты, отобранные специалистами отрасли, в рамках CoReAct  будут представлены на международном рынке анимационных фильмов MIFA, который проходит в рамках ANNECY.

Касуни рассказал, что в прошлом году REAnimania принимала директора MIFA Вероник Энкреназ, которая высказала свое восхищение платформой

CoReAct , вопросив, почему армянские проекты не представлены на международном рынке. "Теперь такая возможность  у нас есть. Победители этого года в 2026 году будут аккредитованы в MIFA, получат возможность для питчинга и представления своих новых проектов. Это для нас большая честь", - сказал основатель фестиваля.  Отметим, что в ходе церемонии закрытия фестиваля Касуни объявил победителей CoReAct.

Первое почётное место разделили между собой два проекта "Вкусные слёзы" Анны Мнацаканян и "Мелочи" Мэри Даниелян. Художники получат денежное вознаграждение по 800 тыс. драмов. На третьем месте проект <Творение> Елены Нерсесян (присуждена премия в 400 тыс.  драмов). Специального упоминания жюри удостоился проект Софи Мирзоян "Волк в комнате". Финансовое содействие предоставлено Всеармянским фондом "Айастан", платформу поддержали также Институт Гёте, ЕС и Сеть национальных институтов культуры стран Европейского союза - EUNIC. Цель CoReAct   - предоставить авторам анимационных проектов возможность представить свои работы международным продюсерам, установить связи, найти возможности ко-производства, финансирования.

Отметим, что MIFA в ANNECY - это международный рынок анимационных фильмов (Marche international du film d'animation), который является

крупнейшим в мире событием для профессионалов в области анимации. Он проходит ежегодно в рамках Annecy International Animation Film Festival во французском городе Анси. MIFA служит площадкой для демонстрации, продвижения и продажи анимационного контента, а также для бизнес- встреч и поиска партнеров.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Эксперт по конституционному праву дала оценку новым обвинениям, предъявленным мэру ГюмриЭксперт по конституционному праву дала оценку новым обвинениям, предъявленным мэру Гюмри
В Армении раскрыта группа мошенников, похищавшая средства гражданВ Армении раскрыта группа мошенников, похищавшая средства граждан
Объездив пол-Европы, Объездив пол-Европы, "Чемодан" возвращается домой: Одноименный спектакль Гайлита представят на сцене Театра Сундукяна
REAnimania выводит армянскую анимацию на международный уровеньREAnimania выводит армянскую анимацию на международный уровень
В Ереване прошла 14-я ежегодная встреча CORLEAPВ Ереване прошла 14-я ежегодная встреча CORLEAP
Политолог: Официальный Баку продолжает использовать термин Политолог: Официальный Баку продолжает использовать термин "Зангезурский коридор"
Суд в Армении перевел экс-командующего АО Арцаха под домашний арестСуд в Армении перевел экс-командующего АО Арцаха под домашний арест
В Минобороны Армении сообщили о ранении военнослужащегоВ Минобороны Армении сообщили о ранении военнослужащего
Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана» в РимеПрезидент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана» в Риме
Запущен прямой рейс между Ереваном и БариЗапущен прямой рейс между Ереваном и Бари
Глава МИД Армении: С Азербайджаном обсуждается вопрос очередности проведения встречи в формате Глава МИД Армении: С Азербайджаном обсуждается вопрос очередности проведения встречи в формате "3+3"
Экс-замминистра обороны Армении: Любое государство должно иметь боеспособную армию для собственной обороныЭкс-замминистра обороны Армении: Любое государство должно иметь боеспособную армию для собственной обороны
Армения готовится к историческому дебюту на Кубке мира по пиклболу 2025Армения готовится к историческому дебюту на Кубке мира по пиклболу 2025
Армения и Вьетнам провели межмидовские политические консультацииАрмения и Вьетнам провели межмидовские политические консультации
Мирзоян: Эрдоган и Алиев приглашены на саммит Европейского сообщества в ЕреванеМирзоян: Эрдоган и Алиев приглашены на саммит Европейского сообщества в Ереване
Платите в кафе и барах через приложение Idram&IDBank и получайте много idcoin-овПлатите в кафе и барах через приложение Idram&IDBank и получайте много idcoin-ов
Омбудсмен Армении и представители IRZ отметили опасную тенденцию увеличения случаев разжигания ненависти в АрменииОмбудсмен Армении и представители IRZ отметили опасную тенденцию увеличения случаев разжигания ненависти в Армении
Одного из  адвокатов мэра Гюмри не допустили к Гукасяну - заявлениеОдного из  адвокатов мэра Гюмри не допустили к Гукасяну - заявление
Азербайджан и Грузия не приедут на Азербайджан и Грузия не приедут на "Евронест" в Ереван
Арарат Мирзоян: Надеюсь, в ближайшем будущем мы добьемся существенных результатов в отношениях между Арменией и ТурциейАрарат Мирзоян: Надеюсь, в ближайшем будущем мы добьемся существенных результатов в отношениях между Арменией и Турцией
Глава МИД РА: Подписанные в Вашингтоне документы без всякого преувеличения можно назвать поворотными в отношениях между Ереваном и БакуГлава МИД РА: Подписанные в Вашингтоне документы без всякого преувеличения можно назвать поворотными в отношениях между Ереваном и Баку
Ардшинбанк – налогоплательщик №1 в Армении по прямым налогамАрдшинбанк – налогоплательщик №1 в Армении по прямым налогам
В МВД Армении заявили об обязательности езды на зимних шинах по дорогам республики с 15 ноябряВ МВД Армении заявили об обязательности езды на зимних шинах по дорогам республики с 15 ноября
Депутат НС: еще есть время для полноценного раскрытия теракта, совершенного 27 октября 1999 годаДепутат НС: еще есть время для полноценного раскрытия теракта, совершенного 27 октября 1999 года
Глава добровольческого союза Глава добровольческого союза "Еркрапа" не видит угрозы для безопасности Армении в решении сократить срок службы в армии
Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержанияПолитолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания
Пашинян заявил о замене концепции боеспособной армии концепцией армии, готовой к оборонеПашинян заявил о замене концепции боеспособной армии концепцией армии, готовой к обороне
Замглавы МИД: Армения намерена подписать Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностьюЗамглавы МИД: Армения намерена подписать Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью
"Крылья единства": 27 октября - тяжелый урок, показавший, что государственность обеспечивается ответственностью, а не словом
В Армении выявлена крупная партия наркотиков весом в 6,5 кгВ Армении выявлена крупная партия наркотиков весом в 6,5 кг
Пашинян заверяет, что именно исход выборов 2026 года предопределит итог мирного процесса с АзербайджаномПашинян заверяет, что именно исход выборов 2026 года предопределит итог мирного процесса с Азербайджаном
Бизнесмен Карапетян из изолятора СНБ: Ради сохранения власти эти люди совершили деяния, не виданные за всю историю армянского народаБизнесмен Карапетян из изолятора СНБ: Ради сохранения власти эти люди совершили деяния, не виданные за всю историю армянского народа
Пашинян: пора делать ответные шаги. Ереван готов к снятию ограничений для азербайджанских грузовПашинян: пора делать ответные шаги. Ереван готов к снятию ограничений для азербайджанских грузов
Мэру Гюмри предъявили новое обвинение за поддержку присоединения к союзам с другими государствамиМэру Гюмри предъявили новое обвинение за поддержку присоединения к союзам с другими государствами
Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форумеПрезидент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
В Армении поминают память жертв теракта 27 октября 1999 годаВ Армении поминают память жертв теракта 27 октября 1999 года
В 2026 году в Армении пройдет чемпионат Европы по стрельбе среди взрослыхВ 2026 году в Армении пройдет чемпионат Европы по стрельбе среди взрослых
Главы спецслужб Армении и Грузии рассмотрели возможности углубления партнерского сотрудничестваГлавы спецслужб Армении и Грузии рассмотрели возможности углубления партнерского сотрудничества
В Ереване пройдет 12-ая сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерстваВ Ереване пройдет 12-ая сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерства
Бунт в УИУ Бунт в УИУ "Артик" урегулирован, ситуация под контролем
Министр внутренних дел РА утвердила внешний вид биометрических паспортов и идентификационных картМинистр внутренних дел РА утвердила внешний вид биометрических паспортов и идентификационных карт
Архиепископ: Просто смешно, чем занимается пропагандистская машина в условиях разворачивающихся в стране опасных событийАрхиепископ: Просто смешно, чем занимается пропагандистская машина в условиях разворачивающихся в стране опасных событий
Министр здравоохранения РА примет участие в 75-ой сессии Европейского регионального комитета   ВОЗ  в КопенгагенеМинистр здравоохранения РА примет участие в 75-ой сессии Европейского регионального комитета   ВОЗ  в Копенгагене
Депутат НС: Намерения властей Армении сократить срок военной службы носит предвыборный характерДепутат НС: Намерения властей Армении сократить срок военной службы носит предвыборный характер
Правозащитник: Правозащитник: "Обряд" в Ованнаванке станет величайшим грехом и испытанием
Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовностиЭксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
Омбудсмен Армении считает неприемлемыми широко распространённые нарушения прав на неприкосновенность частной жизни - заявлениеОмбудсмен Армении считает неприемлемыми широко распространённые нарушения прав на неприкосновенность частной жизни - заявление
РПЦ: Премьер-министр Армении преступает свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководстваРПЦ: Премьер-министр Армении преступает свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководства
Глава МО РА: 2026 год будет для армии годом борьбы с криминальной субкультуройГлава МО РА: 2026 год будет для армии годом борьбы с криминальной субкультурой
Саркис Саркисян, который должен был совершить  26 октября литургию в Ованнаванке, вызван на допрос в следственный орган  в тот же деньСаркис Саркисян, который должен был совершить  26 октября литургию в Ованнаванке, вызван на допрос в следственный орган  в тот же день
Вице-премьер РА: С момента вступления в ООН в 1992 году Армения всегда действовала как ответственный партнерВице-премьер РА: С момента вступления в ООН в 1992 году Армения всегда действовала как ответственный партнер
Армения превращается в полигон, где под лозунгом Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
Предвыборный штаб партии Предвыборный штаб партии "Гражданский договор" возглавит руководитель аппарата премьер-министра РА
Адвокат: Армянские власти готовы пойти на различные ухищрения для реализации воскресной антицерковной акцииАдвокат: Армянские власти готовы пойти на различные ухищрения для реализации воскресной антицерковной акции
В аэропортах Армении будут введены <черные списки> лиц с высоким риском контрабандыВ аэропортах Армении будут введены <черные списки> лиц с высоким риском контрабанды
Высший духовный совет ААЦ: Решение Первопрестольного Эчмиадзина о низложении священника эксплуатируется правящей силойВысший духовный совет ААЦ: Решение Первопрестольного Эчмиадзина о низложении священника эксплуатируется правящей силой
В отношениях между Арменией и Уругваем имеется большой нереализованный потенциал - депутаты НСВ отношениях между Арменией и Уругваем имеется большой нереализованный потенциал - депутаты НС
Депутат о заключении Венецианской комиссии: Власти Армении использовали неверный перевод слов для заключения своих оппонентов под стражуДепутат о заключении Венецианской комиссии: Власти Армении использовали неверный перевод слов для заключения своих оппонентов под стражу
Эксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистомЭксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистом
Глава МИД Армении и чиновник ООН обсудили вопросы поощрения женского лидерстваГлава МИД Армении и чиновник ООН обсудили вопросы поощрения женского лидерства
Читать больше



Эксперты
Эксперт по конституционному праву дала оценку новым обвинениям, предъявленным мэру ГюмриЭксперт по конституционному праву дала оценку новым обвинениям, предъявленным мэру Гюмри
Политолог: Официальный Баку продолжает использовать термин Политолог: Официальный Баку продолжает использовать термин "Зангезурский коридор"
Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержанияПолитолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания
Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовностиЭксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
Армения превращается в полигон, где под лозунгом Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
Читать больше
Комментируемые
Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззаконияПолитолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в АрмениюАзербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
Армения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-КарсАрмения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-Карс
Аналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроковАналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроков
В Ереване вновь избит блогер Артур ЧахоянВ Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
Политик: Дело против мэра Гюмри - политический заказПолитик: Дело против мэра Гюмри - политический заказ
Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для АлиеваТоварищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую системуПолитолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственностьДавид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти




Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту КазахстанаПремьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Казахстана