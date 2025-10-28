Вторник, 28 Октября 2025 10:33

АрмИнфо. Международный фестиваль анимационного кино и графического искусства REAnimania (REA) открывает возможности для начинающих талантов анимационного искусства Армении. В ходе церемонии закрытия 17-го REA его основатель и идейный вдохновитель Вреж Касуни сообщил, что созданная в рамках фестиваля платформа копроизводства CoReAct углубила сотрудничество с Международным фестивалем анимационных фильмов в Анси (ANNECY).

В результате этого сотрудничества лучшие проекты, отобранные специалистами отрасли, в рамках CoReAct будут представлены на международном рынке анимационных фильмов MIFA, который проходит в рамках ANNECY.

Касуни рассказал, что в прошлом году REAnimania принимала директора MIFA Вероник Энкреназ, которая высказала свое восхищение платформой

CoReAct , вопросив, почему армянские проекты не представлены на международном рынке. "Теперь такая возможность у нас есть. Победители этого года в 2026 году будут аккредитованы в MIFA, получат возможность для питчинга и представления своих новых проектов. Это для нас большая честь", - сказал основатель фестиваля. Отметим, что в ходе церемонии закрытия фестиваля Касуни объявил победителей CoReAct.

Первое почётное место разделили между собой два проекта "Вкусные слёзы" Анны Мнацаканян и "Мелочи" Мэри Даниелян. Художники получат денежное вознаграждение по 800 тыс. драмов. На третьем месте проект <Творение> Елены Нерсесян (присуждена премия в 400 тыс. драмов). Специального упоминания жюри удостоился проект Софи Мирзоян "Волк в комнате". Финансовое содействие предоставлено Всеармянским фондом "Айастан", платформу поддержали также Институт Гёте, ЕС и Сеть национальных институтов культуры стран Европейского союза - EUNIC. Цель CoReAct - предоставить авторам анимационных проектов возможность представить свои работы международным продюсерам, установить связи, найти возможности ко-производства, финансирования.

Отметим, что MIFA в ANNECY - это международный рынок анимационных фильмов (Marche international du film d'animation), который является

крупнейшим в мире событием для профессионалов в области анимации. Он проходит ежегодно в рамках Annecy International Animation Film Festival во французском городе Анси. MIFA служит площадкой для демонстрации, продвижения и продажи анимационного контента, а также для бизнес- встреч и поиска партнеров.