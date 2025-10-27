Понедельник, 27 Октября 2025 11:22

АрмИнфо. Будущее суверенитета Армении и мира с Азербайджаном премьер РА Никол Пашинян увязывает с выбором гражданина страны на предстоящих в июне 2026 года выборах. С соответствующим заявлением он выступил 27 октября на бюджетных слушаниях в парламенте.

Так, по словам Пашиняна, в настоящее время Ереван ведет интенсивные работы по вопросу реализации проекта проекта <Маршрут Трампа ради международного мира и процветания> (TRIPP). Проект имеет многочисленные нюансы, однако, они будут обсуждены и решены в кратчайшие сроки, убежден премьер.

На сегодня Пашинян с уверенностью заявляет, что мир между Арменией и Азербайджаном - факт свершившийся. Вместе с тем, мир требует ежедневной забот, поскольку оно совершенно незнакомое для независимой Армении явление, добавил он.

<2026 год станет решающим для мирного процесса. В июне пройдут очередные парламентские выборы и они, по сути, дадут вопрос на один ключевой вопрос - народ Армении должен своим выбором стать хозяином мира>, - сказал он. Иначе Армения вернется в рамках логики форпоста, заверил он.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, управление которой будет вверено США сроком на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.