АрмИнфо. С сегодняшнего дня Армения готова обеспечить транзит грузовых автомобилей из Азербайджана в Турцию и в обратном направлении. Об этом заявил премьер РА Никол Пашинян 27 октября на бюджетных слушаниях в парламенте.

<Впервые Армения обсуждает проект государственного бюджета на следующий год в условиях установления мира с Азербайджаном.-

Уже год и 8 месяцев ни один солдат не погиб и не был ранен в ходе стрельбы на армяно- азербайджанской границе. Ничего подобного не было в истории независимой Армении>, - сказал он.

Таким же историческим явлением он назвал решение Баку о сняти ограничений на транзит грузов в Армению. В настоящее время в процессе импорт первой партии казахстанского зерна поступит в Армению по железной дороге Актау-Баку, а затем по ж/д Азербайджан- Грузия. Это также говорит о том, что мир уже наступил, считает премьер.

<Это означает первый этап преодоления блокады Армении, но важно, чтобы и мы отреагировали на данные заявления и предприняли соответствующие шаги.

Мы готовы с сегодняшнего дня обеспечить транзит грузовых машин из Турции в Азербайджан и в обратном направлении по дороге Маргара - Ехегнадзор - Сисиан - Горис>, - сказал Пашинян.

На данный момент это единственный вариант, который армянская сторона может реализовать, добавил премьер. <Наши дороги до Гориса и до Корнидзора находятся в хорошем состоянии. В Корнидзоре также есть определенная инфраструктура, которая может обслуживать также в обратном направлении>, - указал Никол Пашинян.