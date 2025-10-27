|Замглавы МИД: Армения намерена подписать Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью
|"Крылья единства": 27 октября - тяжелый урок, показавший, что государственность обеспечивается ответственностью, а не словом
|В Армении выявлена крупная партия наркотиков весом в 6,5 кг
|Пашинян заверяет, что именно исход выборов 2026 года предопределит итог мирного процесса с Азербайджаном
|Бизнесмен Карапетян из изолятора СНБ: Ради сохранения власти эти люди совершили деяния, не виданные за всю историю армянского народа
|Пашинян: пора делать ответные шаги. Ереван готов к снятию ограничений для азербайджанских грузов
|Мэру Гюмри предъявили новое обвинение за поддержку присоединения к союзам с другими государствами
|Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
|В Армении поминают память жертв теракта 27 октября 1999 года
|В 2026 году в Армении пройдет чемпионат Европы по стрельбе среди взрослых
|Главы спецслужб Армении и Грузии рассмотрели возможности углубления партнерского сотрудничества
|В Ереване пройдет 12-ая сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерства
|Бунт в УИУ "Артик" урегулирован, ситуация под контролем
|Министр внутренних дел РА утвердила внешний вид биометрических паспортов и идентификационных карт
|Архиепископ: Просто смешно, чем занимается пропагандистская машина в условиях разворачивающихся в стране опасных событий
|Министр здравоохранения РА примет участие в 75-ой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Копенгагене
|Депутат НС: Намерения властей Армении сократить срок военной службы носит предвыборный характер
|Правозащитник: "Обряд" в Ованнаванке станет величайшим грехом и испытанием
|Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
|Омбудсмен Армении считает неприемлемыми широко распространённые нарушения прав на неприкосновенность частной жизни - заявление
|РПЦ: Премьер-министр Армении преступает свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководства
|Глава МО РА: 2026 год будет для армии годом борьбы с криминальной субкультурой
|Саркис Саркисян, который должен был совершить 26 октября литургию в Ованнаванке, вызван на допрос в следственный орган в тот же день
|Вице-премьер РА: С момента вступления в ООН в 1992 году Армения всегда действовала как ответственный партнер
|Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
|Предвыборный штаб партии "Гражданский договор" возглавит руководитель аппарата премьер-министра РА
|Адвокат: Армянские власти готовы пойти на различные ухищрения для реализации воскресной антицерковной акции
|В аэропортах Армении будут введены <черные списки> лиц с высоким риском контрабанды
|Высший духовный совет ААЦ: Решение Первопрестольного Эчмиадзина о низложении священника эксплуатируется правящей силой
|В отношениях между Арменией и Уругваем имеется большой нереализованный потенциал - депутаты НС
|Депутат о заключении Венецианской комиссии: Власти Армении использовали неверный перевод слов для заключения своих оппонентов под стражу
|Эксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистом
|Глава МИД Армении и чиновник ООН обсудили вопросы поощрения женского лидерства
|Посол Армении встретился с новым главой СГБ Грузии
|Армен Ктоян стал членом Совета Центрального Банка РА
|Камо Саркисян стал членом КРОУ РА
|У меня нет таких планов: Ален Симонян не посетит литургию в Ованаванке, которую проведет лишенный сана Асатрян
|Idram объявляет о партнерстве с ведущей мировой криптобиржей Bybit в сфере инновационных платежей
|Ален Симонян задается вопросом: как Давид Амбарцумян смог покинуть страну <будучи фигурантом уголовного дела>
|В результате ДТП в Тавуше госпитализировано 11 человек- Минздрав
|Общине Иджеван возвращена земля лощадью 1500 кв.м., расположенный в городском парке
|Спикер парламента Азербайджана рассказала о встрече с коллегой из Армении
|Делегация Совбеза Армении во главе с Арменом Григоряном командирована в Бахрейн и Бельгию
|Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
|IDsalary – Удобный и выгодный инструмент
|Запланированная на 26 октября литургия в Ованаванке - это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при господдержке: Давид Ананян
|Дипломат: Россия высоко ценит взаимодействие с Арменией на ооновских площадках
|Адвокат: Мэру Масиса продлили срок наказания, чтобы исключить возможность применения амнистии
|Востоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровне
|В Комиссии по предупреждению коррупции инициировано производство в отношении Омбудсмена Армении
|Арам I отреагировал на сарказм Пашиняна в свой адрес
|Адвокат представил сообщение о преступлении в связи с продолжающими нападками властей на ААЦ
|Оппозиционер: Пашинян объявил личными врагами всех тех, кто не разделяет его взглядов в Армении
|В постпредстве Армении в ООН подтвердили приверженность международным усилиям по преодолению гумпоследствий применения противопехотных мин
|Послы Армении и Катара рассмотрели возможности углубления сотрудничества
|Правда ли, что нас прослушивают?: комментарий Пашиняна
|Ереван и Дели подписали Программу сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2026 год
|Расстриженный священник отказывается покидать место службы: У монастыря Ованаванка возникла напряженность
|В Гюмри открывается армяно- швейцарская академия гостеприимства
|СМИ: Французская организация содействует антицерковной кампании властей Армении
|Читать больше
АрмИнфо. С сегодняшнего дня Армения готова обеспечить транзит грузовых автомобилей из Азербайджана в Турцию и в обратном направлении. Об этом заявил премьер РА Никол Пашинян 27 октября на бюджетных слушаниях в парламенте.
<Впервые Армения обсуждает проект государственного бюджета на следующий год в условиях установления мира с Азербайджаном.-
Уже год и 8 месяцев ни один солдат не погиб и не был ранен в ходе стрельбы на армяно- азербайджанской границе. Ничего подобного не было в истории независимой Армении>, - сказал он.
Таким же историческим явлением он назвал решение Баку о сняти ограничений на транзит грузов в Армению. В настоящее время в процессе импорт первой партии казахстанского зерна поступит в Армению по железной дороге Актау-Баку, а затем по ж/д Азербайджан- Грузия. Это также говорит о том, что мир уже наступил, считает премьер.
<Это означает первый этап преодоления блокады Армении, но важно, чтобы и мы отреагировали на данные заявления и предприняли соответствующие шаги.
Мы готовы с сегодняшнего дня обеспечить транзит грузовых машин из Турции в Азербайджан и в обратном направлении по дороге Маргара - Ехегнадзор - Сисиан - Горис>, - сказал Пашинян.
На данный момент это единственный вариант, который армянская сторона может реализовать, добавил премьер. <Наши дороги до Гориса и до Корнидзора находятся в хорошем состоянии. В Корнидзоре также есть определенная инфраструктура, которая может обслуживать также в обратном направлении>, - указал Никол Пашинян.
|Замглавы МИД: Армения намерена подписать Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью
|"Крылья единства": 27 октября - тяжелый урок, показавший, что государственность обеспечивается ответственностью, а не словом
|В Армении выявлена крупная партия наркотиков весом в 6,5 кг
|Пашинян заверяет, что именно исход выборов 2026 года предопределит итог мирного процесса с Азербайджаном
|Бизнесмен Карапетян из изолятора СНБ: Ради сохранения власти эти люди совершили деяния, не виданные за всю историю армянского народа
|Пашинян: пора делать ответные шаги. Ереван готов к снятию ограничений для азербайджанских грузов
|Мэру Гюмри предъявили новое обвинение за поддержку присоединения к союзам с другими государствами
|Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
|В Армении поминают память жертв теракта 27 октября 1999 года
|В 2026 году в Армении пройдет чемпионат Европы по стрельбе среди взрослых
|Главы спецслужб Армении и Грузии рассмотрели возможности углубления партнерского сотрудничества
|В Ереване пройдет 12-ая сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерства
|Бунт в УИУ "Артик" урегулирован, ситуация под контролем
|Министр внутренних дел РА утвердила внешний вид биометрических паспортов и идентификационных карт
|Архиепископ: Просто смешно, чем занимается пропагандистская машина в условиях разворачивающихся в стране опасных событий
|Министр здравоохранения РА примет участие в 75-ой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Копенгагене
|Депутат НС: Намерения властей Армении сократить срок военной службы носит предвыборный характер
|Правозащитник: "Обряд" в Ованнаванке станет величайшим грехом и испытанием
|Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
|Омбудсмен Армении считает неприемлемыми широко распространённые нарушения прав на неприкосновенность частной жизни - заявление
|РПЦ: Премьер-министр Армении преступает свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководства
|Глава МО РА: 2026 год будет для армии годом борьбы с криминальной субкультурой
|Саркис Саркисян, который должен был совершить 26 октября литургию в Ованнаванке, вызван на допрос в следственный орган в тот же день
|Вице-премьер РА: С момента вступления в ООН в 1992 году Армения всегда действовала как ответственный партнер
|Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
|Предвыборный штаб партии "Гражданский договор" возглавит руководитель аппарата премьер-министра РА
|Адвокат: Армянские власти готовы пойти на различные ухищрения для реализации воскресной антицерковной акции
|В аэропортах Армении будут введены <черные списки> лиц с высоким риском контрабанды
|Высший духовный совет ААЦ: Решение Первопрестольного Эчмиадзина о низложении священника эксплуатируется правящей силой
|В отношениях между Арменией и Уругваем имеется большой нереализованный потенциал - депутаты НС
|Депутат о заключении Венецианской комиссии: Власти Армении использовали неверный перевод слов для заключения своих оппонентов под стражу
|Эксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистом
|Глава МИД Армении и чиновник ООН обсудили вопросы поощрения женского лидерства
|Посол Армении встретился с новым главой СГБ Грузии
|Армен Ктоян стал членом Совета Центрального Банка РА
|Камо Саркисян стал членом КРОУ РА
|У меня нет таких планов: Ален Симонян не посетит литургию в Ованаванке, которую проведет лишенный сана Асатрян
|Idram объявляет о партнерстве с ведущей мировой криптобиржей Bybit в сфере инновационных платежей
|Ален Симонян задается вопросом: как Давид Амбарцумян смог покинуть страну <будучи фигурантом уголовного дела>
|В результате ДТП в Тавуше госпитализировано 11 человек- Минздрав
|Общине Иджеван возвращена земля лощадью 1500 кв.м., расположенный в городском парке
|Спикер парламента Азербайджана рассказала о встрече с коллегой из Армении
|Делегация Совбеза Армении во главе с Арменом Григоряном командирована в Бахрейн и Бельгию
|Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
|IDsalary – Удобный и выгодный инструмент
|Запланированная на 26 октября литургия в Ованаванке - это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при господдержке: Давид Ананян
|Дипломат: Россия высоко ценит взаимодействие с Арменией на ооновских площадках
|Адвокат: Мэру Масиса продлили срок наказания, чтобы исключить возможность применения амнистии
|Востоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровне
|В Комиссии по предупреждению коррупции инициировано производство в отношении Омбудсмена Армении
|Арам I отреагировал на сарказм Пашиняна в свой адрес
|Адвокат представил сообщение о преступлении в связи с продолжающими нападками властей на ААЦ
|Оппозиционер: Пашинян объявил личными врагами всех тех, кто не разделяет его взглядов в Армении
|В постпредстве Армении в ООН подтвердили приверженность международным усилиям по преодолению гумпоследствий применения противопехотных мин
|Послы Армении и Катара рассмотрели возможности углубления сотрудничества
|Правда ли, что нас прослушивают?: комментарий Пашиняна
|Ереван и Дели подписали Программу сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2026 год
|Расстриженный священник отказывается покидать место службы: У монастыря Ованаванка возникла напряженность
|В Гюмри открывается армяно- швейцарская академия гостеприимства
|СМИ: Французская организация содействует антицерковной кампании властей Армении
|Читать больше
|Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
|Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
|Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
|Востоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровне
|Марукян: Выходом из ОДКБ правящий режим стремится к статусу внеблокового государства
|Читать больше
|Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
|Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
|Армения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-Карс
|Аналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроков
|В Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
|Политик: Дело против мэра Гюмри - политический заказ
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти