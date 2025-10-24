Пятница, 24 Октября 2025 15:50

АрмИнфо. На пленарном заседании Национального Собрания Армении 24 октября Армен Ктоян избран членом Совета Центрального Банка РА.

По словам главы Счетной комиссии НС РА Нарека Бабаяна, из 107 депутатов в тайном голосовании приняли участие 65 парламентариев.

Все они отдали свои голоса в пользу Армена Ктояна.

Отметим, что оппозиция в голосовании участия не принимала.