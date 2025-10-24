|Адвокат: Армянские власти готовы пойти на различные ухищрения для реализации воскресной антицерковной акции
АрмИнфо. На пленарном заседании Национального Собрания Армении 24 октября Армен Ктоян избран членом Совета Центрального Банка РА.
По словам главы Счетной комиссии НС РА Нарека Бабаяна, из 107 депутатов в тайном голосовании приняли участие 65 парламентариев.
Все они отдали свои голоса в пользу Армена Ктояна.
Отметим, что оппозиция в голосовании участия не принимала.
