Пятница, 24 Октября 2025 12:00

АрмИнфо. Россия высоко ценит взаимодействие с Арменией на ооновских площадках, благодарна партнерам в Ереване за поддержку российских инициатив, направленных, в частности, на защиту исторической правды. Об этом говорится в статье посла РФ в Армении Сергея Копыркина, опубликованное в госагентстве "Арменпресс".

По его словам, яркий пример - принятие в марте 2025 года подготовленного при соавторстве ряда государств, в том числе Армении, российской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны".

" Армения также традиционно выступает в поддержку ежегодной резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Россия как постоянный член Совета безопасности ООН в полной мере сознает свою ответственность за будущее ООН в качестве уникальной площадки для равноправного диалога и выработки коллективных ответов на глобальные вызовы современности. Концепция внешней политики нашей страны предписывает уделять приоритетное внимание восстановлению роли Всемирной организации в качестве центрального координирующего механизма в согласовании интересов ее государств-членов при соблюдении основополагающих принципов Устава ООН и политической беспристрастности Организации", - подытожил дипломат.