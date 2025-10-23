Четверг, 23 Октября 2025 17:08

АрмИнфо. Подготовка высококвалифицированных специалистов для развития сферы гостеприимства и туризма в Армении набирает новые обороты. В Гюмри официально откроется Армяно-швейцарская академия гостеприимства (SAAH), созданная в партнерстве с ведущим мировым учебным заведением в области гостиничного менеджмента - Высшей школой гостиничного дела Лозанны (EHL).

Согласно сообщению SAAH, Академия имеет лицензию ведущей в мире школы гостиничного менеджмента VET by EHL. Все желающие старше 18 лет, независимо от возраста, могут получить профессиональное образование швейцарского качества в Армении, что открывает новые перспективы как на местном, так и на международном рынке труда. Академия предлагает обучение по трём специальностям - кулинарное искусство, ресторанный сервис (F&B Service), администрация гостиниц (Hotel Administration). Каждый профессиональный путь включает три уровня сертификации: базовый (I), средний (II) и продвинутый (III). Продолжительность каждого уровня составляет 6 месяцев, обучение проводится на рабочем месте: 3 месяца обучения + 3 месяца стажировки. Студенты, завершившие все три уровня программы, получают диплом, сертифицированный швейцарской организацией VET BY EHL. Обучение проводится на английском языке. В Академии преподают ведущие специалисты, аккредитованные и подготовленные VET by EHL.

SAAH стремится сделать образование в сфере гостеприимства мирового уровня доступным для всех, кто видит свой карьерный путь в индустрии гостеприимства. Обучение в Академии возможно на основе полной или частичной стипендии, которая предоставляется молодым людям, прошедшим обязательную военную службу в Армении и демобилизованным в соответствующем году, вынужденным переселенцам из Арцаха. Академия также предлагает именные стипендии.

Швейцарско-армянская академия гостеприимства (SAAH) была основана в 2025 году по инициативе Ваге Габраша - члена Центрального совета AGBU. Миссия Академии - предоставлять практическое образование мирового уровня в сфере гостеприимства, сочетая швейцарское мастерство с потребностями растущей сферы услуг и туризма Армении. Цель SAAH - подготовка специалистов, которые добьются успеха как на местном, так и на международном уровне благодаря своим навыкам, стилю мышления и дисциплине. Наша цель - повысить репутацию Армении в регионе, превратив её в центр передового опыта в сфере гостеприимства и услуг, а также подготовить новое поколение профессионалов, соответствующих международным стандартам.