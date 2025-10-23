Четверг, 23 Октября 2025 11:40

АрмИнфо. Власти Армении делают все, чтобы в дни 8- го саммита Европейского политического сообщества в мае 2026 года мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" оставался закрытым. Об этом заявил председатель партии "Просвященная Армения" Эдмон Марукян, реагируя на заявление Палаты архитекторов Армении, согласно которому работы по восстановлению мемориала будут временно приостановлены.

Лидер партии обратил внимание, что подобное решение было принято на внеочередном расширенном заседании научно-методического совета Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), в котором приняли участие пять членов совета Палаты.

"Таким образом, делается попытка исключить из государственного протокола посещение мемориала Геноцида армян, организуемое для иностранных делегаций. Это очередное святотатство, осуществляемое властями Армении", - написал Марукян.

При этом, он также сообщил о вероятности участия на саммите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева. В связи с этим Марукян выразил убеждение, что решение оставить мемориал закрытым было принято также по этой причине. "Если же это не так, то опровергните и опубликуйте протокольные визиты и встречи, запланированные для делегаций, участвующих в 8-м саммите Европейского политического сообщества прямо сегодня", - резюмировал лидер партии.

Напомним, что Государство направило 800 млн. драмов на реконструкцию Музея института Геноцида армян и Мемориального комплекса Цицернакаберд. Работы планируется завершить по истечению 300 дней - то есть до конца 2026 года. Однако, многие эксперты склонны считать, что так называемая реконструкция мемориального комплекса памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберд", "случайно" совпавшая с подписанием вашингтонской декларации о мире, является месседжем о готовности Еревана пойти на уступки. Кроме того, уже не раз поднимался вопрос об искусственно продлеваемых сроках его реконструкции и многочисленных ошибках, которые приводят больше к его повреждению, чем восстановлению.