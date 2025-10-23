Четверг, 23 Октября 2025 10:32

АрмИнфо. Решением Ширакского областного суда первой инстанции был заключен под стражу на два месяца адвокат Рубен Мхитарян, член народного движения "По-нашему", сын легендарного тренера по тяжелой атлетике, покойного Ашота Мхитаряна. Об этом сообщает пресс-служба движения на сайте в Фейсбук.

Напомним, что член движения "По-нашему", адвокат Рубен Мхитарян был задержан в Гюмри 20 октября. Последний прибыл туда, чтобы оказать правовое содействие, лицам подвергающимся задержанию сотрудниками правоохранительных органов в мэрии Гюмри. Тогда, в рамках следственных мероприятий по обвинению во взяточничестве были задержаны 8чиновников мэрии второго по величине города Армении, в том числе и глава города Вардан Гукасян.