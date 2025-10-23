Arminfo.info


 Четверг, 23 Октября 2025 10:32
Марианна Мкртчян

Адвоката Рубена Мхитаряна арестовали на два месяца

Адвоката Рубена Мхитаряна арестовали на два месяца

АрмИнфо.  Решением Ширакского областного суда первой инстанции был заключен под стражу на два месяца адвокат Рубен Мхитарян, член народного движения "По-нашему", сын легендарного тренера по тяжелой атлетике, покойного Ашота Мхитаряна. Об этом сообщает пресс-служба движения на сайте в Фейсбук.

Напомним, что член движения "По-нашему", адвокат Рубен Мхитарян был задержан в Гюмри 20 октября. Последний прибыл туда, чтобы оказать правовое содействие, лицам подвергающимся задержанию сотрудниками правоохранительных органов в мэрии Гюмри. Тогда, в рамках следственных мероприятий по обвинению во взяточничестве были задержаны  8чиновников мэрии второго по величине города Армении, в том числе и глава города Вардан Гукасян.

