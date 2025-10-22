Среда, 22 Октября 2025 15:34

АрмИнфо. Члену движения "По-нашему", российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, адвокату Рубену Мхитаряну, задержанному 20 октября у мэрии в Гюмри, предъявлено незаконное обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Армении. Об этом говорится в заявлении движения.

Отмечается, что обвинения касаются ч.1 ст. 327 УК РА - участие в массовых беспорядках, и п. 1 ч. 2 ст. 486 УК РА - вмешательство в осуществление правосудия или расследования группой лицу по предварительному сговору. В движении "По-нашему" подчеркнули, что изучение упомянутых статей демонстрирует незаконность обвинения, представленного, по сути, за выполнение профессиональных обязанностей адвоката.

"В настоящее время Рубен Мхитарян доставлен в Следственный комитет Армении для допроса, после чего следственный орган, по всей вероятности, обратится в суд с ходатайством о применении к нему меры пресечения", - добавили в движении.

Напомним, что член движения "По-нашему", адвокат Рубен Мхитарян был задержан в Гюмри 20 октября. Последний прибыл туда, чтобы оказать правовое содействие, лицам подвергающимся задержанию сотрудниками правоохранительных органов в мэрии Гюмри. Тогда, в рамках следственных мероприятий по обвинению во взяточничестве были задержаны 8чиновников мэрии второго по величине города Армении, в том числе и глава города Вардан Гукасян.