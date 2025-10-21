Вторник, 21 Октября 2025 16:35

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает продвигать азербайджанский нарратив создания транспортного маршрута через Сюникскую область Армении, который должен соединит материковый Азербайджан с его эксклавом и даже назвал сроки его возможного запуска.

"На территории Азербайджана все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены к середине следующего года. На территории других стран, надеемся с такой же скоростью это будет все реализовано, и в этом случае открытие "Зангезурского коридора" может произойти к концу 2028 года", - сказал Алиев

Он также напомнил, что одним из достижений Вашингтонского саммита в августе является проект TRIPP (The Trump route for international peace and prosperity).

По его словам, президент США Дональд Трамп дал свое имя этому проекту, что, естественно, говорит о том, что этот проект обязательно будет реализован. " Тем самым открывается еще один маршрут Среднего коридора. В добавление к традиционному появляется еще один - через Зангезур с грузооборотом в 15 миллионов тонн на уровне самых современных стандартов. Так что объем грузов из Азии в Европу и обратно через территории наших стран имеет потенциал к росту сам по себе, но и также будет иметь еще больший потенциал к приему и отправке", - сказал Алиев, слова которого цитируют местные СМИ.

Напомним, что 8 августа в ходе трехсторонней встречи в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Азербайджанв Ильхам Алиев подписали совместную декларацию. Данный документ предусматривает в том числе запуск коммуникационной программы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) на территории Республики Армения.