Вторник, 21 Октября 2025 14:47

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению. По его словам, это также является хорошим показателем того, что <мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике>, сообщат РБК со ссылкой на азербайджанское агентство APA.

Заявление было сделано Алиевым на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. <Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению <...> Первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике>, - заявил Алиев.

Алиев отметил, что активное взаимодействие между Азербайджаном и Арменией имеет серьезное геополитическое значение. <Сегодня, когда открываются новые транспортные пути, когда реализуются проекты, связанные с регионами Евразии, когда Кавказ и Центральная Азия становятся более связанными и выступают зачастую в рамках единого географического пространства, все это требует постоянного внимания и, естественно, участия глав государств>, - отметил глава Азербайджана.

Накануне Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили Средний коридор из КНР в Евросоюз через территорию Южного Кавказа и Турцию в обход России.