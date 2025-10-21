Вторник, 21 Октября 2025 12:30

АрмИнфо. В Армении срок обязательной воинской службы будет сокращен с 2 лет до 1,6 лет. Об этом со своей страницы в Facebook сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, министр обороны РА Сурен Папикян после проведения обсуждений с коллегами из парламента ввел в обращение проект соответствующей законодательной инициативы. "Изначально планировалось, что данная инициатива вступит в силу с летнего призыва 2026 года, однако сегодня я провел обсуждения как с министром обороны, так и с парламентариями, по итогам которых принято решение применить закон с 1 января 2026 года, то есть, с зимнего призыва", - сказал премьер-министр РА.