Понедельник, 20 Октября 2025 16:30

АрмИнфо. Движение "По-нашему", созданное арестованным российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном, выразило свою поддержку задержанному мэру Гюмри Вардану Гукасяну.

В заявлении, распространенном движением на странице в Фейсбук подчеркивается, что в отношении мэра Гюмри осуществляется неприкрытое, несоразмерное и грубое преследование. В связи с ситуацией движение "По-нашему" призвало граждан Армении выразить протест и отреагировать на задержание Гукасяна.

"В сложившейся ситуации каждый трезвомыслящий гражданин нашей страны должен понимать, что очевидные репрессии властей, потерявших доверие народа, рано или поздно дойдут до всех и каждого. И если сейчас народ не выразит свой протест и не скажет свое слово, то Армения очень скоро превратится в страну с тотальной диктатурой", - отмечается в заявлении движения "По-нашему".

Напомним, что сегодня по обвинению во взяточничестве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с Варданом Гукасяном. Отметим, что 1 октября, выступая в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей и назвал недоразумением его избрание главой городской администрации, пообещав "исправить эту ситуацию".