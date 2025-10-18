Суббота, 18 Октября 2025 15:41

АрмИнфо. Турция говорила о том, что не может открыть границы, установить дипломатические отношения до нормализации армяно-азербайджанских отношений, теперь это сделано - армяно-азербайджанское мирное соглашение парафировано, нет никаких споров о его тексте. Об этом в интервью DW сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. В этой связи глава ведомства заявил, что не видит никакой проблемы для открытия армяно-турецкой границы.

<Не вижу проблем для установления армяно-турецких дипломатических отношений. Это подтвердили и наши турецкие коллеги. Они выражают готовность и на деле демонстрируют эту готовность - восстановить железнодорожное сообщение, двухстороннюю прямую торговлю, даже не говоря об установлении дипломатических отношений. Поэтому я считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьемся ощутимого прогресса в этом направлении. Это вопрос максимум нескольких месяцев, это мое восприятие, посмотрим, как все сложится>, - сказал Мирзоян.