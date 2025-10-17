Пятница, 17 Октября 2025 18:34

АрмИнфо. В Ширакской области, 18 октября, в селе Нор Кянк состоится традиционный фестиваль Хапамы (традиционное армянское блюдо с запеченной тыквой).

Фестиваль олицетворяет собой синергию культурных и кулинарных традиций и приглашает насладиться неповторимыми блюдами армянской кухни, открыть для себя ремесло местных мастеров и почувствовать дух богатого культурного наследия.

Посетителей ожидают национальные песни и танцы, дегустация различных армянских блюд (хапамы, толмы, гата и др.), участие в мастер-классах по гончарству, ковроткачеству и др.

В завершение фестиваля состоится праздничная концертная программа с армянской музыкой. <В этот день село Нор Кянк вновь наполнится ароматом и духом армянских традиций>, - говорится в сообщении Комитета. Мероприятие стартует 18 октября, в 12:00, и проводится при поддержке Комитета по туризму Министерства экономики Республики Армения.