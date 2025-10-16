Четверг, 16 Октября 2025 16:40

АрмИнфо.Количество телеканалов, имеющих общественный статус, будет сокращено. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта на заседании 16 октября выдало положительное заключение по представленным депутатами НС от правящей фракции "Гражданский договор" Тагуи Казарян и Сисаком Габриеляном поправкам в законе "Об аудиовизуальных медиа".

По словам Тагуи Казарян, законопроектом предлагается сократить количество имеющих общественный статус телеканалов с 3 до 2. В настоящее этим статусом обладают "Первый канал", как основной вещатель, духовно-культурный канал "Шогакат" и информационный канал "Лурер". "Оценка текущей ситуации показывает, что сохранение необходимого количества общественных вещателей, соответствующих требованиям, установленным действующим правовым регулированием, вызывает проблемы с качеством", - заявила Казарян.

Она добавила, что высвободившиеся средства, полученные из госбюджета, будут направлены 2 телекомпаниям на улучшение качества вещания.

Отметим, что в проекте четко не указано, какой именно общественный вещатель будет лишен эфира. Однако, скорее всего речь идет о "Шогакате", о закрытии которого члены "Гражданского договора" говорят уже давно. Не стоит забывать и о том, что Пашинян в настоящее время развернул активную антицерковную кампанию.