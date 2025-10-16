Четверг, 16 Октября 2025 13:54

АрмИнфо. В Армении будет внедрен полноценный механизм электронного уведомления физических и юридических лиц.

Правительство РА на заседании 16 октября одобрило поправки в законе "О публичном и индивидуальном уведомлении посредством сети Интернет" и в пакете смежных законов.

Представляя законодательную инициативу, министр юстиции РА Србуи Галян отметила, что проектом предлагается осуществлять информирование граждан, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей государственными органами и органами местного самоуправления исключительно в электронном виде.

При прохождении всех этапов уведомление будет считаться доставленным. В качестве электронного способа получения уведомлений признается официальная электронная почта физических лиц, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - персональная страница электронной системы управления представлением налоговых отчетов, установленной Налоговым кодексом Республики Армения.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут считаться надлежащим образом уведомленными с третьего дня, следующего за днем размещения уведомления на персональной странице электронной системы управления представлением налоговых отчетов. Если в течение трех дней после размещения уведомления, направленного юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, отсутствует электронное подтверждение доступа к персональной странице электронной системы, то уведомление осуществляется посредством публичного уведомления, и в этом случае юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считается надлежащим образом уведомленным на пятый день со дня размещения на официальном сайте Республики Армения публичных уведомлений.

По данным Минюста, только в 2024 году на бумажное уведомление было затрачено свыше 653 млн драмов.