Четверг, 16 Октября 2025 10:41

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился в Пентагоне с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся текущего хода армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере и инициирования долгосрочных институциональных программ.

Стороны подтвердили готовность к углублению оборонного партнерства, подчеркнув важную роль США в процессе установления стабильной и долгосрочной безопасности в регионе.

Собеседники также затронули ряд вопросов, связанных с реализацией совместных инициатив в области военного образования и оборонных реформ