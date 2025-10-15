Среда, 15 Октября 2025 17:59

АрмИнфо. Предложенный заместителем председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей США, конгрессменом Дарреллом Исса проект "О предотвращении эскалации и развитии взаимодействия на Кавказе"(Peace Act) является бесполезным, непрактичным и ограниченным. Об этом завил директор по политическим вопросам Американского комитета Армянского национального комитета (ANCA) Алекс Галицкий.

Как сообщает пресс-служба АРФ "Дашнакцутюн", он пояснил, что санкции будут применяться только в случае "новой агрессии" против Армении, игнорируя между тем продолжающуюся оккупацию Азербайджаном суверенных армянских территорий, захват армянских военнопленных, уничтожение армянского культурного наследия и имущества, а также право армян Арцаха на возвращение.

По итогу, как заметил директор по политически вопросам ANCA, законопроект обеспечивает лишь ограниченную степень ответственности Азербайджана, предотвращая только новую агрессию, но оправдывая продолжающиеся нарушения прав человека и оккупацию армянских территорий. Касаясь причин, по которым законопроекта недостаточно для пресечения агрессии Азербайджана, Галицкий обратил внимание, что соблюдение санкций полностью на усмотрении президента.

"То есть, даже если какое-либо лицо или страна соответствуют критериям введения санкций, президент не обязан этого делать. Кроме того, большинство пунктов предоставляют президенту широкие полномочия по обходу санкций, если это считается "отвечающим интересам национальной безопасности США". Такой подход уже применялся различными администрациями для обхода ограничений на военную помощь Азербайджану", - напомнил директор по политвопросам ANCA.

Далее он обратил внимание, что у президента уже есть полномочия применять санкции в отношении Азербайджана. "Например, существуют санкции "Глобального Закона Магнитского", которые дают президенту возможность заморозить финансовые активы и отказать во въезде азербайджанским чиновникам, ответственным за нарушения прав человека. Они, в свою очередь, могут стимулировать их применение и в других странах", - пояснил Галицкий.

Кроме того, как заметил директор по политвопросам ANCA, существуют также инструменты, нацеленные на энергетический сектор Азербайджана, особенно в контексте его связей с Россией и Ираном в области энергетики и безопасности. В этом ключе он задался вопросом, будет ли когда-либо применяться "Мирный законопроект", если Вашингтон уже сейчас не применяет существующие механизмы.

"В этом смысле можно констатировать, что вовлеченность Вашингтона в армяно- азербайджанский мирный процесс в основном обусловлена региональными энергетическими интересами. Свидетельством этого является, в том числе инициатива TRIPP, которая предоставит США исключительные права на эксплуатацию дороги через Сюник, а также расширение сотрудничества в оборонной и энергетической сферах с Азербайджаном", - добавил директор по политвопросам ANCA.

Так, по словам Галицкого, акцент законопроекта на предотвращении "новой агрессии" делается за счет текущих вопросов прав человека и безопасности, которые остаются нерешенными в двустороннем мирном процессе. Он уверен, что Азербайджан в этом ключе может просто избежать новых обострений, но продолжить насилие в отношении армянских военнопленных и продолжить оккупацию армянских территорий.

Кроме того, он выразил убеждение, что законопроект отвечает интересам властей Армении. В частности, как пояснил Галицкий, он поможет развеять опасения по поводу отсутствия предметных гарантий безопасности для Армении в мирном процессе, в то же время, сводя на нет усилия по обеспечению ответственности и справедливости за нарушения прав человека и продолжающуюся агрессию со стороны Азербайджана.

Резюмируя, он коснулся действий, которые на самом деле должен был предпринять Американский Конгресс. "В первую очередь, он должен направить свои усилия на применение действующих санкций и инструментов ответственности. В том числе, Конгресс должен ужесточить ограничения на военную помощь США Азербайджану. Также, он может применить глобальные санкции против Магнитского", - резюмировал Галицкий.

18 сентября Американские конгрессмены Дина Титус и Гас Билиракис представили двухпартийный законопроект "О пересмотре санкций в отношении Азербайджана", который обяжет администрацию Трампа-Вэнса пересмотреть применимость санкций в рамках Глобального закона Магнитского к азербайджанским должностным лицам, ответственным за военные преступления, нарушения прав человека и продолжающееся незаконное содержание под стражей армянских военнопленных и гражданских заложников.