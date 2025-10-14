Вторник, 14 Октября 2025 18:42

АрмИнфо. Армения в первой пятерке по уровню гнева среди населения. Об этом свидетельствует первый отчет Gallup о состоянии эмоционального здоровья в мире, проанализированный в 144 странах.

"Уровень гнева был наиболее высок в Чаде, Иордании, Армении, Северном Кипре, Сьерра-Леоне и Ираке - странах и регионах, где наблюдаются активные конфликты, недавние войны или продолжающаяся политическая и экономическая нестабильность. В Чаде уровень гнева достиг рекордного уровня в 2024 году, что, возможно, связано с общественным недовольством после смертоносного взрыва на складе боеприпасов в июне и беспорядками, вызванными спорными выборами", - говорится в отчете, подкрепленном графиком, где у Армении уровень гнева среди населения составляет 43%. Выше только в Иордани - 46% и Чаде- 47%.

В опубликованном на сайте организации первом отчете Gallup о состоянии эмоционального здоровья в мире говорится, что уровень негативных эмоций во всем мире по-прежнему значительно превышает показатели десятилетней давности, даже несмотря на снижение по сравнению с пиковыми показателями периода пандемии.

Эти повышенные негативные переживания важны, поскольку они отражают не только эмоциональное благополучие - они также связаны с миром и здоровьем. Дистресс чаще встречается в менее мирных обществах, при этом гнев и печаль, в частности, связаны с независимыми показателями глобального мира и негативными эмоциями в целом, связанными с ожидаемой продолжительностью жизни при рождении.

Глобальный эмоциональный ландшафт

В 2024 году опросы Гэллапа в 144 странах и территориях показали, что больше людей во всем мире испытывают негативные эмоции, чем десять лет назад, когда уровень глобального недовольства начал расти : 39% взрослых заявили, что они сильно беспокоились накануне, 37% сообщили, что чувствовали стресс, 26% сообщили, что испытывают чувство грусти, а 22% сообщили, что испытывают гнев.

За исключением физической боли, все виды негативных эмоций отступили от своих пандемических максимумов, но каждый из них по-прежнему как минимум на четыре процентных пункта выше, чем в 2014 году.

В то же время мир не утратил радости. Самооценки людей о положительных эмоциях, включая улыбки и смех, остались на прежнем уровне, а в некоторых случаях даже выше, чем во время пандемии.

В 2024 году 88% взрослых респондентов во всем мире заявили, что накануне к ним относились с уважением, что на три пункта больше, чем в 2023 году, и является одним из самых высоких показателей, когда-либо зафиксированных Gallup.

Улыбка или смех (73%), удовольствие (73%) и чувство хорошего отдыха (72%) остались на прежнем уровне в 2024 году, в то время как показатели обучения или занятия чем-то интересным немного снизились до 52%, но остались чуть выше показателей 2014 года.

Эмоции и мир Чтобы лучше понять, как эмоциональное благополучие людей связано с состоянием мира, Институт Гэллапа сравнил эти 10 повседневных эмоций с двумя индексами, разработанными Институтом экономики и мира. Вместе эти два индекса дают взаимодополняющие взгляды на мир: мир в его нынешнем виде и условия, обеспечивающие его сохранение.

Глобальный индекс миролюбия измеряет уровень отсутствия насилия и конфликтов в 163 странах. Он основан на официальных и экспертных показателях, основанных на таких факторах, как уровень конфликтов, преступности, политической нестабильности и милитаризации.

Индекс позитивного мира измеряет отношения, институты и структуры, которые поддерживают долгосрочную стабильность, включая показатели надлежащего управления, справедливого распределения ресурсов и социальной сплоченности.

По обоим индексам более высокие баллы страны указывают на менее мирный уровень. Анализ Гэллапа показал, что негативные эмоции, как правило, усиливаются, а позитивные - ослабевают, когда уровень мира снижается, хотя связи с определёнными эмоциями сильнее, чем с другими.

Глобальный индекс миролюбия

Отрицательные эмоции связаны с худшими показателями Глобального индекса миролюбия, что означает, что они чаще встречаются в странах, где больше насилия и конфликтов.

Грусть, беспокойство и гнев, в частности, чаще встречаются в менее миролюбивых странах. Эти ассоциации остаются значимыми даже с учётом ВВП, а это означает, что богатство страны не объясняет всю полноту этой связи.

Хотя в менее спокойных странах уровень стресса и физической боли выше, они не связаны с этим показателем мира после учета ВВП.

Гнев, грусть и физическая боль тесно связаны с ухудшением показателей Индекса позитивного мира. После корректировки ВВП, гнев, грусть и физическая боль по- прежнему тесно связаны с ухудшением показателей Индекса позитивного мира, тогда как стресс и беспокойство - нет.