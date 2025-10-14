|В США обсудили разработку новой военной формы для ВС Армении
|<Арестами волну не остановить>: у Антикоррупционного суда проходит акция в поддержку Самвела Карапетяна
|Фестиваль ReAnimania возвращается: неделя анимации, мастер-классов и мировых имен
|Викинг с армянским сердцем: Марш памяти 72-летнего воина в честь павших героев по Европе
|Армения в ТОП-5 по уровню гнева среди населения по версии Gallup
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Школьная образовательная программа "Генерация искусственного интеллекта" охватит все регионы Армении
|Азербайджан перенес визит действующего председателя ОБСЕ в Баку
|Адвокат Карапетяна намерен обратиться к ЕС с требованием осудить Армению за содержание политзаключенных
|В Ереване прошло 11-е заседание Подкомитета по межчеловеческим контактам между Арменией и ЕС
|Пашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организации
|Убивший четырех граждан мужчина дал признательные показания - СК
|Депутат НС РА удостоен медали Польши за заслуги перед наукой
|В Армению прибыла королева Бельгии Матильда
|Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника, не представившего декларацию об имуществе и доходах
|Действующий председатель ОБСЕ: МГ Минская группа прекратит свое существование к 1 декабря
|Мирзоян: Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров между Ереваном и Баку
|МОНКС и глава ведомства требуют от бывшего директор Института Геноцида армян компенсации в 5 млн драмов
|Мирзоян: Вопрос освобождения армянских пленных из Баку обсуждался с Байрамовым в Египте
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Экс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и США
|Туркменистан призвал страны Содружества к формированию каспийского логистического хаба
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Нубар Афеян: Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах Азербайджана
|Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану - заявление
|Нубар Афеян: "Фонд армянского духовного восстановления" стремится сделать шаг там, где люди переходят от выживания к исцелению
|Армянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годы
|Армения в ООН подтвердила приверженность обеспечению полной и эффективной защиты прав детей
|Мирзоян на "Саммите мира" переговорил с Байрамовым
|Член Комиссии по предупреждению коррупции подала в отставку
|Глава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из Арцаха
|Генсек МИД Армении встретился с руководителем фонда Иранистики
|Папикян принял участие в открытия международной выставки "AUSA" в Вашингтоне
|Руководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом Германии
|Слушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивист
|В Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского ига
|Генсек МИД Армении находится с визитом в Тегеране
|Эксперт: Правки в федзаконе <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозки
|Армения передала Азербайджану всё, что было возможно - политик
|Зампред АНК: Пашинян отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и навлек на страну войну
|В Египте состоялась встреча Пашиняна с Алиевым
|Эксперт: Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным "блогером" страны и бывшим руководством Армении
|За последние 14 дней в Армении зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусом
|Госминистр НКР сообщил о намерении создания благотворительного фонда для целевой помощи арцахским семьям
|Сами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен - оппозиционер
|Следком Армении: Обвинение Карапетяну изменено и дополнено
|Платформы "Гражданский договор" намеренно искажают высказывания координатора движения "По-нашему" - заявление
|Зампред РПА: Пашинян обвиняет трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народ
|В Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС
|Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании ипотечных кредитов
|Глава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппа
|Премьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликта
|ЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах Вагаршапате
|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
|Сборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в Каире
|Глава Минобороны Армении отправился в США
|Следствие предъявило очередное обвинение Самвелу Карапетяну
|В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.
|Пашинян примет участие в "саммите мира" в Шарм-эль-Шейхе
|Циклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздуха
|Читать больше
АрмИнфо.Товарищ, друг или соотечественник - кем является премьер-министр Армении Никол Пашиняна для президента Азербайджана Ильхама Алиева, лидера государства, считающего армян врагами. Это риторический вопрос возникает после облетевшего всемирную паутину видеоролика со вчерашнего "Саммита мира" на Ближнем Востоке в Шарм-эль-Шейхе.
На видео президент США Дональд Трамп сидящий на стуле перед столом, оборачивается назад, где сидят лидеры других государств и, обращаясь к Алиеву, вопрошает: "Где ваш соотечественник?"
Алиев расплывшись в улыбке рукой указал в сторону Пашиняна.
"Вы, ребята, все еще ладите? Они сражались 32 года, мы уладили все за час. Они нравятся друг другу", - продолжил Трамп.
Примечательно, что президент США использовал слово "compatriot". Большинство словарей в качестве основного обозначения этого слова дают "соотечественник". Так предлагается альтернативные значения - "товарищ" или "друг".
И здесь остается только гадать, кем воспринимает Алиев Пашиняна, а их обоих Дональд Трамп
|В США обсудили разработку новой военной формы для ВС Армении
|<Арестами волну не остановить>: у Антикоррупционного суда проходит акция в поддержку Самвела Карапетяна
|Фестиваль ReAnimania возвращается: неделя анимации, мастер-классов и мировых имен
|Викинг с армянским сердцем: Марш памяти 72-летнего воина в честь павших героев по Европе
|Армения в ТОП-5 по уровню гнева среди населения по версии Gallup
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Школьная образовательная программа "Генерация искусственного интеллекта" охватит все регионы Армении
|Азербайджан перенес визит действующего председателя ОБСЕ в Баку
|Адвокат Карапетяна намерен обратиться к ЕС с требованием осудить Армению за содержание политзаключенных
|В Ереване прошло 11-е заседание Подкомитета по межчеловеческим контактам между Арменией и ЕС
|Пашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организации
|Убивший четырех граждан мужчина дал признательные показания - СК
|Депутат НС РА удостоен медали Польши за заслуги перед наукой
|В Армению прибыла королева Бельгии Матильда
|Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника, не представившего декларацию об имуществе и доходах
|Действующий председатель ОБСЕ: МГ Минская группа прекратит свое существование к 1 декабря
|Мирзоян: Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров между Ереваном и Баку
|МОНКС и глава ведомства требуют от бывшего директор Института Геноцида армян компенсации в 5 млн драмов
|Мирзоян: Вопрос освобождения армянских пленных из Баку обсуждался с Байрамовым в Египте
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Экс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и США
|Туркменистан призвал страны Содружества к формированию каспийского логистического хаба
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Нубар Афеян: Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах Азербайджана
|Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану - заявление
|Нубар Афеян: "Фонд армянского духовного восстановления" стремится сделать шаг там, где люди переходят от выживания к исцелению
|Армянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годы
|Армения в ООН подтвердила приверженность обеспечению полной и эффективной защиты прав детей
|Мирзоян на "Саммите мира" переговорил с Байрамовым
|Член Комиссии по предупреждению коррупции подала в отставку
|Глава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из Арцаха
|Генсек МИД Армении встретился с руководителем фонда Иранистики
|Папикян принял участие в открытия международной выставки "AUSA" в Вашингтоне
|Руководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом Германии
|Слушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивист
|В Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского ига
|Генсек МИД Армении находится с визитом в Тегеране
|Эксперт: Правки в федзаконе <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозки
|Армения передала Азербайджану всё, что было возможно - политик
|Зампред АНК: Пашинян отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и навлек на страну войну
|В Египте состоялась встреча Пашиняна с Алиевым
|Эксперт: Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным "блогером" страны и бывшим руководством Армении
|За последние 14 дней в Армении зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусом
|Госминистр НКР сообщил о намерении создания благотворительного фонда для целевой помощи арцахским семьям
|Сами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен - оппозиционер
|Следком Армении: Обвинение Карапетяну изменено и дополнено
|Платформы "Гражданский договор" намеренно искажают высказывания координатора движения "По-нашему" - заявление
|Зампред РПА: Пашинян обвиняет трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народ
|В Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС
|Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании ипотечных кредитов
|Глава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппа
|Премьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликта
|ЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах Вагаршапате
|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
|Сборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в Каире
|Глава Минобороны Армении отправился в США
|Следствие предъявило очередное обвинение Самвелу Карапетяну
|В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.
|Пашинян примет участие в "саммите мира" в Шарм-эль-Шейхе
|Циклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздуха
|Читать больше
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Читать больше
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта