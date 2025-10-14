Вторник, 14 Октября 2025 17:53

АрмИнфо.Товарищ, друг или соотечественник - кем является премьер-министр Армении Никол Пашиняна для президента Азербайджана Ильхама Алиева, лидера государства, считающего армян врагами. Это риторический вопрос возникает после облетевшего всемирную паутину видеоролика со вчерашнего "Саммита мира" на Ближнем Востоке в Шарм-эль-Шейхе.

На видео президент США Дональд Трамп сидящий на стуле перед столом, оборачивается назад, где сидят лидеры других государств и, обращаясь к Алиеву, вопрошает: "Где ваш соотечественник?"

Алиев расплывшись в улыбке рукой указал в сторону Пашиняна.

"Вы, ребята, все еще ладите? Они сражались 32 года, мы уладили все за час. Они нравятся друг другу", - продолжил Трамп.

Примечательно, что президент США использовал слово "compatriot". Большинство словарей в качестве основного обозначения этого слова дают "соотечественник". Так предлагается альтернативные значения - "товарищ" или "друг".

И здесь остается только гадать, кем воспринимает Алиев Пашиняна, а их обоих Дональд Трамп