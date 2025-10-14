Вторник, 14 Октября 2025 17:16

АрмИнфо.МИД Азербайджана назвал причину переноса визита действующего председателя ОБСЕ в Азербайджан.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен в регион должен был начаться с Азербайджана.

"Этот визит был запланирован на 13 октября. Однако в связи с приглашением Президента Ильхама Алиева на Саммит мира по Ближнему Востоку и участием возглавляемой им делегации в этом саммите визит был перенесен. В настоящее время ведётся работа над согласованием новой даты визита министра иностранных дел Финляндии в Азербайджан", - подчеркнул Гаджизаде, передает АПА.

Сегодня действующий председатель ОБСЕ Эллина Валтонен прибыла с региональным визитом в Ереван. Она уже провела встречи с главой МИД страны Араратом Мирзояном и премьер-министром Николом Пашиняном. Также планировались ее визиты в Грузию и Азербайджан