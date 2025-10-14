Вторник, 14 Октября 2025 12:32

АрмИнфо. Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах Азербайджана. Об этом 14 октября журналистам заявил американо-канадский предприниматель армянского происхождения, соучредитель биотехнологической компании Moderna Нубар Афеян.

По его словам, уже 2 года ведется активная постоянная работа, направленная на их освобождение. "Другие страны также пытаются найти решение, будем надеяться, что справедливость восторжествует", - сказал Афеян, высказав надежду на то, что в ходе мирного процесса данная проблема найдет свое разрешение.

Отметим, что по официальным данным, в бакинском плену находятся 23 армянина, среди которых 8 бывших представителей военно-политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян. Они были пленены после оккупации 19-20 сентября 2023 года Нагорно- Карабахской республики. Сейчас над ними проходят постановочные судебные процессы, учиненные алиевским режимом. -