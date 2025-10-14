Вторник, 14 Октября 2025 12:28

АрмИнфо. Деятельность "Фонда армянского духовного восстановления" (Armenian Spiritual Revival Foundation) является логическим продолжением программ гуманитарной поддержки, цель которых - сделать следующий шаг там, где люди переходят от выживания к исцелению и укреплению.

Об этом, согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, в ходе рабочего обсуждения на тему "Исцеляя будущее. Духовно-психологический метод на практике", заявил основатель "Фонда армянского духовного восстановления", американский предприниматель армянского происхождения Нубар Афеян.

Обсуждения были посвящены новому подходу к духовно-психологической реабилитации и состоялись в рамках 10-й Международной научной конференции "Актуальные вопросы теоретической и прикладной психологии". Этот подход был создан в сотрудничестве с ведущими армянскими и международными специалистами. Он объединяет психологию, историю, культуру и духовные ценности, и направлен на восстановление индивидуальных последствий коллективной травмы.

По словам Нубара Афеяна, корни этой программы уходят в другие его успешные проекты в лице гуманитарной инициативы "Аврора", которая в этом году отмечает 10-летие своей деятельности.

В ходе мероприятия присутствующим была представлена миссия и программные направления Фонда. Кроме того, обсуждались возможности расширения сотрудничества и влияния, с учетом приоритетов правительства Армении, глобальных программ Фонда и мнений присутствовавших ученых и экспертов.

"Фонд армянского духовного восстановления" был создан летом 2022 года американским филантропом армянского происхождения Нубаром Афеяном и с благословения Католикоса Всех Армян Гарегина Второго. По сей день благодаря программам фонда было обучено более 100 специалистов, а около 4000 взрослых и детей получили духовно- психологическую поддержку. Согласно источнику, проекты фонда реализуются при поддержке "Инициативы Афеян для Армении" (AIFA) и семьи Афеян.