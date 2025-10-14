Вторник, 14 Октября 2025 12:25

АрмИнфо. Армянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годы, направленную на содействие демографической устойчивости, гендерному равенству, расширению прав и возможностей молодежи и укреплению репродуктивного здоровья в Армении. Об этом сообщает пресс-служба ЮНФПА в Армении.

На церемонии открытия мероприятия заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян заявил, что официальный Ереван придаёт особое значение Демографической стратегии Армении, разработанной при поддержке ЮНФПА, которая должна стать одним из основных приоритетов на ближайшие пять лет. "Важно обеспечить достаточное финансирование для полной и эффективной реализации программы. Мы уверены, что поддержка и сотрудничество партнёров будут иметь решающее значение в преодолении наших вызовов в области развития", - заявил он.

В свою очередь заместитель директора регионального офиса ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии Клаус Бек отметил, что Армения находится на решающем этапе своего развития. "Новая программа - это преобразующий путь к укреплению демографической устойчивости и раскрытию потенциала каждого человека", - считает он.

А постоянный координатор ООН в Армении Франсуаза Жакоб подчеркнула, что "будущее процветание Армении зависит от инвестиций в людей, их здоровье, образование и равные возможности".

Глава армянского офиса ЮНФПА Лусине Саркисян, представляя достижения последних пяти лет, извлеченные уроки и стратегические направления новой программы, отметила: "Эта программа - наше общее обязательство по содействию демографической стабильности и развитию человеческого капитала в Армении для построения инклюзивной, здоровой и устойчивой страны".

Новая пятилетняя программа направлена на улучшение систем и потенциала, а также на совершенствование политики для обеспечения качественных и доступных услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья и предотвращения гендерного насилия, а также на содействие реализации репродуктивных прав, гендерного равенства и расширение прав и возможностей молодежи.

Программа также уделяет особое внимание поддержке сообществ в продвижении позитивных социальных норм и здорового образа жизни, а также использованию демографических данных и научно обоснованной политики при принятии решений.