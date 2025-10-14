Вторник, 14 Октября 2025 12:23

АрмИнфо.В рамках 80-й сессии Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках пункта 67 повестки дня "Поощрение и защита прав ребенка", армянская делегация подтвердила приверженность Армении выполнению своих международных обязательств и укреплению национальных систем для обеспечения полной и эффективной защиты прав детей. Об этом сообщает постоянное представительство Армении при ООН.

Было подчеркнуто, что в последние годы Армения столкнулась с серьезными гуманитарными проблемами, приняв у себя 115 000 беженцев (в период с 2020 по сентябрь 2023 свыше 150 тысяч - ред.), в том числе более 30 000 детей.

"Около 17 000 детей, ставших жертвами насильственного перемещения, были интегрированы в общеобразовательные школы, получая образовательную и социально- психологическую поддержку.

В тесном сотрудничестве с ООН и партнерами по развитию Армения реализовала целевые меры по удовлетворению краткосрочных и долгосрочных потребностей детей-беженцев", - говорится в сообщении постпредства.