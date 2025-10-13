Понедельник, 13 Октября 2025 14:37

АрмИнфо. Сами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен. Об этом 13 октября журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

По его словам, если же все-таки маршрут упорядочен, пусть об этом сообщат, и кто получил право на его прокладку. В любом случае, как отметил Хачатрян, армянская сторона должна быть готовой к таким понятиям, как "большой рынок" и "маленький рынок"". Сегодня правительство РА ничего не делает для защиты армянского рынка от турецкой экспансии. В случае реализации проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания"?(TIRPP) первый удар будет нанесен сельскому хозяйству страны, после чего очередь дойдет до текстильной промышленности. Между тем, эти две сферы экономики РА имеют важнейшее социальное значение. Депутат напомнил о ситуации 2021 года, когда в отношении товаров из Турции было введено эмбарго, и как от этого выиграла экономика страны и ее граждане.

В целом, как заметил парламентарий, политика премьер-министра РА Никола Пашиняна всегда вела не к миру, а к войне, к страданиям и к росту внешних рисков. "В своей политике он прибегает к психологическому трюку, мол, меня выбрал народ, и если ты против меня, ты против народа. Нет, мы не против народа, потому что ты был избран согласно совершенно иным обещаниям. И вообще, о каком мире может идти речь, когда существенная часть твоей территории оккупирована врагом, который самым наглым образом вмешивается в твои внутренние дела. Например, требования о Конституции РА являются подтверждением этого вмешательства", - сказал Хачатрян, напомнив, что перед парафированием соглашения в Вашингтоне, Азербайджан последовательно подвергал обстрелам Сюникскую область страны. По сути, речь идет о навязанном Армении мире.

Депутат подчеркнул, что в проекте TIRPP армянскую сторону должен интересовать не 42-километровый участок железной дороги, а участок Ересх- Садарак. "Если последнего участка нет, о чем вообще мы говорим? Что нам даст строительство только 42-километрового участка? Власти всегда говорят о полном разблокировании коммуникаций региона. Между тем, полное разблокирование должно включать в себя и дорогу Иджеван - Казах, которое будет намного короче и в сторону Грузии, и в сторону юга Армении. Но поскольку этого нет, мы имеем дело с навязанными Азербайджаном обязательствами", - сказал оппозиционер, напомнив об обещаниях властей открыть три контрольно-пропускных пунктов - в Сотке, Ересхе и в Караундже, чего так и не было сделано.