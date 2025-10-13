Понедельник, 13 Октября 2025 11:38

АрмИнфо.Молодежная и юношеская сборная Армении завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль, установив 4 мировых и 7 европейских рекордов на Чемпионате мира (ЧМ) по тяжелой атлетике проходившем с 9 по 10 октября в Каире.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Паралимпийского комитета Армении (ПКА), в медальном зачете Сборная Армении заняла 3-е место, уступив только сборным Узбекистана и принимающей страны Египта.

В частности, согласно источнику, в чемпионате от Армении приняли участие 8 спортсменов: 5 в возрастных группах от 18 до 20 лет и 3 в возрастных группах от 15 до 17 лет. Первым на площадку вышел гюмриец Рафаэль Амазаспян (15-17 лет), который установил три европейских и два мировых рекорда. "Он занял первое место как с поднятым максимальным весом 115 кг, так и в категории 110 кг, 114 кг, 115 кг. Рафаэль Амазаспян стал вторым армянским спортсменом, установившим мировой рекорд в тяжелой атлетике", - отметили в ПКА, добавив, что он будет представлен для получения звания мастера спорта (МС).

Анюта Петросян из Арагацотнской области, выступающая в весовой категории до 45 кг, продемонстрировала хорошие результаты в своем международном дебюте, выиграв две золотые медали. Ей, согласно источнику, будет присвоено звание мастера спорта международного класса (МСМК). В весовой категории до 59 кг выступили Хорен Цатурян из Гюмри и Артур Бабаян из Ванадзора. В заключительных подходах, как сообщили в комитете, Артур Бабаян поднял 141 кг и установил новый рекорд Европы, а Хорен Цатурян поднял 142 кг, побив результат Артура.

"В результате Хорен Цатурян завоевал 2 золотые медали, а Артур Бабаян

- 2 серебряные. Артур будет представлен на спортивное звание МСМК",

- добавили в ПКА.

В весовой категории до 65 кг выступили Артем Мухсян из Гавара и Давид Унанян из Еревана. Артем Мухсян завоевал две серебряные медали с максимально поднятым весом - 69 кг и суммой поднятых - 128 кг. "В свою очередь, Давид Унанян завоевал серебряную медаль в сумме поднятых - 301 кг. Оба спортсмена будут представлены для получения спортивного звания МСМК и МС", - отметили в комитете.

Самый молодой член команды, Карине Манукян из Ванадзора, установила рекорд с первого подхода и завоевала золотую медаль. Согласно источнику, с результатами в 60 кг и 110 кг она побила нормативы европейских и мировых рекордов, завоевав две золотые медали. Она также будет представлена для получения спортивного звания МС. А представитель Араратской области Тигран Хлгатян выступил в весовой категории до 88 кг, сражаясь с ведущими спортсменами из Ирана и Узбекистана. Он завоевал бронзовую медаль с результатом 157 кг и будет представлен для получения спортивного звания МС.

Как сообщили в пресс-службе ПКА, все спортсмены будут также включены в список кандидатов на спортивную пенсию в 2026 году.