Суббота, 11 Октября 2025 13:55

АрмИнфо.Ереван окутал смог, вызванный пожаром на городской мусорной свалке в Нубарашене.

Воздух в городе пропитан запахом гари и химикатов. На фоне общественного недовольства с очередным заявлением выступил мэр Еревана Тигран Авинян.

"К рассвету пламя на Нубарашенском полигоне было практически полностью потушено. Наблюдается сильное задымление. В настоящее время на полигоне задействовано около 20 единиц спецтехники: краны и грузовики Спасательной службы, коммунального учреждения "Вывоз мусора и санитария города Ереван" и подрядных организаций работают над засыпкой территории грунтом для ликвидации задымления. За два дня на полигон было доставлено 248 грузовиков с грунтом", - написал градоначальник на своей странице в Фейсбук.

По его словам, в целях мониторинга территории Нубарашенского полигона и соблюдения правил безопасности начаты подготовительные работы по установке системы наружного освещения, камер видеонаблюдения и ограждений. На въезде установлен строгий режим.

Отметим, что пожар вспыхнул в ночь на 10 октября. Мэр Еревана выразил убеждение, что это был целенаправленный поджог и пообещал привлечь к ответственности всех виновных.

Экологи считают, что сегодня город переживает экологическую катастрофу, и граждане вынуждены дышать ядовитыми парами, тем самым нанося вред собственному здоровью.