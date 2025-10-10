Пятница, 10 Октября 2025 11:29

АрмИнфо.Государственная некоммерческая организация "Служба по охране историко-культурных заповедников-музеев и исторической среды" вновь призывает граждан Армении и гостей воздержаться от действий, подрывающих внешний вид и сохранность памятников. Об этом говорится в сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Служба выступила с заявлением в связи неоднократными случаями вандализма на территориях памятников. Одним из них стали надписи, оставленные на стенах монастыря Киранц. В заявлении ведомства отмечается, что силами сотрудников Тавушского отделения Службы были очищены надписи на стенах монастыря Киранц. Часть из них была удалена максимально бережно. Однако часть осталась, поскольку краски довольно стойкие, и при их глубокой очистке существует опасность повреждения стен монастыря.