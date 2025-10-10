Пятница, 10 Октября 2025 11:23

АрмИнфо. В МИД Армении отреагировали на установление перемирия в секторе Газа.

"Мы приветствуем соглашение о прекращении огня в секторе Газа, достигнутое благодаря неустанным усилиям посредников во главе с Дональдом Трампом.

Мы надеемся, что это соглашение проложит путь к прочному миру и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в публикации МИД Армении в Твиттер (Х).

Кабинет министров Израиля в ночь на 10 октября утвердил соглашение о перемирии с радикальным движением ХАМАС. Как пояснили РБК в канцелярии израильского премьера, именно с этого момента в силу вступает режим прекращения огня. Само соглашение было подписано ранее, 9 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе. В его основу лег обнародованный на прошлой неделе план президента США Дональда Трампа.

На первом этапе перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отведет свои войска на ранее согласованные позиции в пределах сектора Газа - к так называемой желтой линии. В ЦАХАЛ заявили, что уже начали оперативную подготовку к реализации соглашения. По данным агентства Reuters, отвод израильских частей произойдет в течение 24 часов с момента достижения соглашения. В течение 72 часов после этого ХАМАС должен передать израильской стороне всех живых заложников и имеющиеся у него тела погибших. Сейчас в плену группировки остаются 48 человек, лишь 20 из них считаются живыми.