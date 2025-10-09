Четверг, 9 Октября 2025 15:06

АрмИнфо. Вместо того, чтобы полностью разрушать Мемориальный комплекс Геноцида армян "Цицернакаберд", необходимо лишь пересмотреть подход к его реконструкции. Об этом, на пресс-конференции в Ереване, в рамках обсуждения реконструкции Мемориального комплекса Геноцида армян, заявила архитектор Анаит Тарханян.

Архитектор в этом ключе обратила внимание, что проектная работа, по которой осуществляется его реконструкция, не профессиональна и содержит в себе многочисленные ошибки. Она, по ее словам, может привести к серьезным последствиям. В частотности, та методология, которая сегодня используется для реконструкции мемориала, приведет в итоге к более серьезным проблемам с гидрофобностью, которые сегодня якобы пытаются решить.

В связи с этим она коснулась основной проблемы, которая возникнет с наступлением сезона дождей. "Верхняя часть мемориала остается открытой, что приведет к проникновению воды от дождя в основу мемориала. Это, в свою очередь, приведет к повышенной влажности и еще большим повреждениям", - пояснила Тарханян.

Между тем, архитектор обратила внимание, что существуют определенные подходы, в рамках которых проводятся работы подобного типа. В этом ключе она возмутилась тем, что сегодня эта реконструкция осуществляется людьми, не имеющими соответствующего опыта и представления. "В рамках реконструкции было необходимо хотя бы воспользоваться гидрофобными материалами, которые обладают свойством отталкивания воды. Примечательно то, что комплекс уже имел механизмы отвода воды, которые были предусмотрены, его архитекторами. Это все принципы, которые были заложены еще издавна и были предусмотрены именно для защиты памятников и сооружений, имеющих государственное значение", - пояснила архитектор.

Далее она коснулась денежных расходов. Тарханян обратила внимание, что для работ были привлечены средства в пять раз больше, чем они необходимы для реконструкции такого типа. "Правительство направило большие средства на реконструкцию мемориала. Но возникает вопрос, нужно ли было для этого делать такие затраты. Действительность такова, что для реконструкции Мемориального комплекса можно было привлечь меньше рабочей силы, затратить меньше времени и потратить меньше средств. И при правильном подходе все работы на его территории можно было бы завершить уже к лету", - заметила эксперт.

Говоря о действиях, которые необходимо предпринять для сохранения мемориального комплекса, она обратила внимание, что в первую очередь нужно сделать все, чтобы работы на его территории были временно приостановлены. Затем, как продолжила Тарханян, необходимо провести анализ уже проделанной работы и понять, в каком состоянии находится комплекс сегодня.

"Помимо этого, необходимо определить отдельный подход именно для реконструкции базальтовых пилонов (12 плит, установленных вокруг комплекса - ред.), которые сейчас находятся просто в ужасном состоянии. В частности, надо понять, как можно восстановить поврежденные пилоны и какой подход использовать в преобразовании нетронутых плит", - пояснила Тарханян.

Резюмируя, архитектор вновь отметила, что излишки, позволенные архитекторами, были бессмысленными и являются ничем иным, как растратой государственных средств. В связи с этим она сообщила о своем намерении в ближайшее время провести встречи с министром образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Жанной Андреасян и проектировщиками, чтобы разобраться, что на самом деле происходит на территории Мемориального комплекса Геноцида армян и как это можно исправить.

Напомним, что Государство направило 800 млн. драмов на реконструкцию Музея института Геноцида армян и Мемориального комплекса Цицернакаберд. Работы планируется завершить по истечению 300 дней - то есть до конца 2026 года. Однако, многие эксперты склонны считать, что так называемая реконструкция мемориального комплекса памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберд", "случайно" совпавшая с подписанием вашингтонской декларации о мире, является месседжем о готовности Еревана пойти на уступки. Кроме того, уже не раз поднимался вопрос об искусственно продлеваемых сроках его реконструкции и многочисленных ошибках, которые приводят больше к его повреждению, чем восстановлению.