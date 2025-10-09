Четверг, 9 Октября 2025 12:32

АрмИнфо.С 7 июня по настоящее время к процессу выражения вотума недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну присоединилось 34 депутата. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

В связи с этим он напомнил, что 28 подписей депутатов было получено на слушаниях, организованных 26 сентября парламентской фракцией "Республиканская партия Армении" (РПА). Их, как отметил Мамиджанян, предоставили депутаты фракции "Армения".

Напомним, что в ходе слушаний, состоявшихся 26 сентября, представитель Верховного органа партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что оппозиционная фракция "Армения" Национального Собрания РА решила присоединиться к инициативе фракции "Честь имею" о начале процедуры импичмента премьер-министру РА Николу Пашиняну.

Отметим, что вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в парламенте только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.