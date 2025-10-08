Среда, 8 Октября 2025 15:02

АрмИнфо. <Третья республика была основана логикой конфликта, а мы создаем Четвертую республику, основанную на логике мире>, - отметил премьер Никол Пашинян в ходе видеообращения в сосети.

Помимо этого, указал он, весьма сомнительно то, что Конституция, принятая в период существования Третьей республике, основана на волеизъявлении народа, а по поводу Четвертой республике - подобных сомнений быть не должно.

<В Третьей республике то, что власть принадлежит народу, является относительным и формальным. Между тем в Четвертой республике это будет четким и непререкаемым принципом>, - сказал он.

И последнее, подчеркнул Пашинян: <Третья республика - о поиске родины, поиске родины мечты, а Четвертая республика о том, что Республика Армения является родиной нашей мечты и нет необходимости в поисках родины>, - заключил он.

Напомним, что ранее, на VII съезде правящей партии "Гражданский договор" премьер министр Никол Пашинян объявил, что создание "Четвертой Республики" Армения является ближайшей стратегической задачей правящей партии в случае переизбрания на парламентских выборах 2026 года. По его словам, в случае получения голосов народа на парламентских выборах 2026 года, правящая партия намерена инициировать процесс принятия новой Конституции Армении посредством общенародного референдума.