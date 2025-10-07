Вторник, 7 Октября 2025 15:54

АрмИнфо.Ереван настаивает на том, что заявление президента Азербайджана о т.н. <Зангезурском коридоре> никоим образом не может относиться к территории Республики Армения. Об этом заявила пресс-секретарь премьер- министра Республики Армения Назели Багдасарян в ответ на письменный запрос госагентства "Арменпресс".

Отметим, что сегодня выступая на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что <еще одним важным итогом Вашингтонского саммита стало открытие Зангезурского коридора. Зангезурский коридор имеет большое значение в качестве новой транспортной артерии и второго маршрута как в рамках Среднего коридора, так и коридора Север-Юг>.

По словам Багдасарян, на встрече премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 2 октября в Копенгагене обсуждался вопрос использования выражения "Зангезурский коридор".

<По итогам встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Копенгагене обе стороны опубликовали пресс-релизы, из которых следует, что обе стороны признают, что проект TRIPP относится к территории Армении, следовательно, на территории Республики Армения нет и не может быть других проектов.

Мы подтверждаем, что заявление президента Азербайджана никоим образом не может относиться к территории Республики Армения. В Республике Армения реализуются только проекты TRIPP и "Перекрёсток мира", что чётко закреплено в ряде международных документов>, - сказала она.

Между тем, на днях, с трибуны армянского парламента Пашинян предположил, что под <Зангезурским коридором> руководство Азербайджана подразумевает дорогу на своей территории, в частности, между городами Горадиз и Зангелан. <Поэтому, когда говорят <Зангезурский коридор>, знайте, что это не об Армении, это они говорят о территории своей страны. Следовательно, эту тему давайте считать закрытой. ... Они используют термин <Зангезурский коридор>. Пусть называют как хотят, у нас нет проблем>, - заявил Пашинян.