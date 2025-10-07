Вторник, 7 Октября 2025 12:58

АрмИнфо.Армения на переговорах с США по вопросу о коридоре могла бы настоять на строительстве не 42-километрового участка железной дороги, а в четыре-пять более продолжительного - вплоть до Ерасха. . Об этом 7 октября на пресс-конференции заявил второй президент РА Роберт Кочарян.

Отметим, что 8 августа Армения и Азербайджан в Вашингтоне при посредничестве США парафировали проект мирного договора. После этого Ереван и Баку подали совместное заявление об упразднении Минской группы ОБСЕ, наделенной мандатом урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Армянские независимые эксперты раскритиковали данный документ, назвав его актом капитуляции и свидетельством очередных уступок армянских властей, в том числе и по вопросу предоставления коридора через юг Армении.

По словам экс-президента, в этом случае ответственность за бесперебойную работу этой дороги несли бы именно Соединенные Штаты.

"Легко ли было бы добиться этого? Да, легко, поскольку выгода США здесь более чем очевидна. Тем более, что Трамп любит впечатляющие крупные проекты. В этом случае Армения действительно стала бы перекрестком мира. На этом фоне Алиев вынужден был бы либо искать новые дороги, либо отказаться от задуманного. В роли же декорации на встрече в Белом доме был бы не премьер-министр РА, а президент Азербайджана. Почему же этого не сделал Никол Пашинян. Да потому, что он абсолютно не думал об Армении. Он больше думал о подаренной в Вашингтоне фотографии, которую можно было бы активно использовать для решения внутриполитических вопросов. У меня тоже есть фотография с президентом США Биллом Клинтоном за подписью последнего, сделанная в Белом доме, но за эту фотку я ничего не отдал", - подчеркнул второй президент РА, добавив, что фотография с Трампом, подаренная Пашиняну, есть ни что иное, как протокольное действие.

Второй вариант, как отметил Роберт Кочарян, мог бы быть связан со строительством дороги своими силами, без участия США. Дорога могла бы остаться с прежним названием - "Маршрут Трампа", но вопрос с контролем за ней сохранился бы за Республикой Армения. "В дальнейшем попытаемся понять цену данной дороги для нашей страны", - сказал экс-президент РА.

Он указал на бытующее мнение о возможностях поставок в Европу по планируемому маршруту энергоресурсов из стран Центральной Азии. Вопрос в том, о каких энергоресурсах идет речь, когда Туркменистан практически все объемы своего газа продает в Китай, и лишних мощностей у этой страны просто нет. Аналогичным образом развивается и ситуация с нефтью, которая поставляется в российский порт Новороссийск, откуда попадает на европейский рынок. Нефтепровод Баку - Джейхан задействован приблизительно на 70%.

В целом, как считает Роберт Кочарян, "маршрут Трампа", в первую очередь, интересен Турции для достижения своих геополитических целей.

Данный маршрут позволит Анкаре установить прямую связь с Азербайджаном и Центральной Азией, а Баку - восстановить связь с Нахиджеваном.

Но самое главное, как считает экс-президент, ни в одном из подписанных в США документах нет каких-либо гарантий безопасности Армении, как нет и тех, кто готов выступить в качестве гарантов. В указанных документах нет механизмов реагирования на ситуации при нарушении условий этих документов. По сути, заявленный в Армении "мир" зависит от одного человека, который может в один день увидеть плохой сон, в другой - решить вопрос с Зангезуром в условиях нынешней геополитической ситуации в мире.