Вторник, 7 Октября 2025 12:29

АрмИнфо. По итогам подписанных 8 августа в Вашингтоне документов все участники, кроме самой Армении, получили преимущества. Об этом 7 октября на пресс- конференции заявил второй президент РА Роберт Кочарян.

Отметим, что 8 августа Армения и Азербайджан в Вашингтоне при посредничестве США парафировали проект мирного договора. После этого Ереван и Баку подали совместное заявление об упразднении Минской группы ОБСЕ, наделенной мандатом урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Армянские независимые эксперты раскритиковали данный документ, назвав его актом капитуляции и свидетельством очередных уступок армянских властей, в том числе и по вопросу предоставления коридора через юг Армении.

Не вдаваясь в подробности этих документов, о которых уже много что сказано, второй президент РА указал на то, что США получат контроль за будущим коридором, который будет проходить по территории Армении. Тем самым, как считает Роберт Кочарян, Вашингтон получит возможность контролировать границы Армении с Ираном. Еще один аспект указанных документов напрямую связан с номинацией президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

В свою очередь, Азербайджан получил право на строительство на территории Армении коридора, ликвидацию Минской группы ОБСЕ и приостановку действия 907-ой поправки к Акту о поддержке свободы.

"Что касается Армении, то я пытался найти в этих документах какую­либо конкретику, по моей оценке - нулевой результат, не считая появления новых проблем", - отметил второй президент РА, указав на этом фоне на то, что получил от вышеуказанных документов премьер-министр РА Никол Пашинян. "Он получил одну фотографию за подписью президента Трампа и не имеющий юридической силы документ, который позволит ему в очередной раз обмануть армянский народ", - подчеркнул Роберт Кочарян.

Он добавил, что Никол Пашинян в Белом доме выступал в качестве декорации на фоне стола, стульев и висевших на стенах картинах.

Касаясь парафированного проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном, второй президент РА указал на то, что этот документ носит скорее технический характер. "Для меня лично непонятно, что означает парафирование договора, да еще в присутствии руководителей государств", - сказал второй президент РА.

Поднял он и вопрос о подписании в США так называемого "Маршрута Трампа", который власти Армении всеми силами пытаются увязать с проектом "Перекресток мира". Между тем, как считает Кочарян, транзитный потенциал каждого государства состоит из трех частей - географическое положение страны, рельефа местности и состояние транспортных сетей. Причем, первые две части являются обязательными условиями. При их наличии третий компонент является лишь вопросом инвестиций.

Роберт Кочарян представил карту Армении, скептически оценив транзитные возможности страны. В частности, Турция и Грузия имеют все возможности, обойдя Армению, осуществлять взаимные перевозки, то же самое можно сказать о Турции с Россией. Маршрут Грузия - Азербайджан является основным коридором между Каспийским и Черным морями. Все возможности для развития транспортных маршрутов имеют и Азербайджан с Ираном. Все эти страны ведут взаимную торговлю без вхождения на территорию Армении. Тем самым, для приграничных государств Армения не представляет транзитного интереса. Исключение составляет лишь связь между Турцией и Азербайджаном, для которых наличие коридора действительно имеет существенное значение, и он действительно представляет важное значение для Анкары и Баку. Это значение укладывается в проект Туран.

Второй президент РА напомнил о намерениях армянской стороны передать часть территории страны под данный коридор в управление на продолжительный период времени. Причем, передается тот участок, который имеет геополитическое значение и обладающий транзитным потенциалом.