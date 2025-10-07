Вторник, 7 Октября 2025 10:38

АрмИнфо.Новым главой укрупненной общины Паракар избран Оник Ахвердян. Это стало известно по результатом голосования, состоявшегося 7 октября в Совете старейшин общин.

За избрания Ахвердяна главой общины проголосовали 12 членов Совета. 10 октября состоится церемония инаугурации новоизбранного главы общины. Оник Ахвердян, как и его предшественник, убитый Володя Григорян, является членом партии "Страна для жизни".

Напомним, что 23 сентября в 23:52 в Полицию поступил сигнал о стрельбе на Ереванском шоссе в посёлке Мердзаван Армавирской области, в результате которой два человека погибли, один получил ранения. Один из погибших - глава общины Паракар Володя Григорян, а другой - его друг Карен Абрамян, сотрудник Араратского управления уголовной полиции. Еще один человек получил ранения.

27 сентября МВД сообщило, что в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства, произошедшего в Мердзаване, в результате комплексных оперативно- розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД и СНБ РА, по прямому подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в орган предварительного следствия один человек. Задержанным оказался Нарек Оганян. По данным следствия, причиной инцидента стала вендетта.